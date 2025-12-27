Что на самом деле происходит, если пить теплую воду каждое утро

Пить натощак теплую воду — давно известный нам ритуал, о его пользе рассказывают уже много лет, но не всегда это доказанная история. Основная польза заключается в том, что стакан воды может восполнить недостаток жидкости за ночь, как уверяет автор канала Helenavi & Gopronin.

Также теплая вода может облегчить симптомы простуды. К тому же, она комфортнее для желудка, чем ледяная. На этом доказанная польза заканчивается, ведь такая вода точно не очистит кишечник от слизи и не ускорит метаболизм. Для нормальной работы организма значение имеет количество жидкости, а не ее температура.

Вода обязательно должна быть теплой, а не горячей, так как иначе вы рискуете обжечься и навредить внутренним органам. Такой напиток — это не средство лечения, а приятное дополнение к нему.

