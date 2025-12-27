Девушки одержимы пилатесом: почему над ними все смеются

Пока миллениалы до изнеможения тягают штанги в фитнес-залах, зумеры в модных гетрах не спеша прорабатывают мышцы с собственным весом в студиях пилатеса. И те, и другие уверены: именно их путь ведет к идеальному телу. За последние несколько лет из нишевой практики для элит пилатес превратился в полноценный вид тренинга. В соцсетях тысячи блогеров рассказывают о «длинных мышцах» и обещают спортивное тело без мужеподобных форм в роликах под хештегом #PilatesPrincess. Поклонники силовых тренировок открыто высмеивают этот подход и утверждают, что добиться результата без весов — просто невозможно. А журналисты и вовсе рассмотрели в нем новую форму давления на женщин. Почему заниматься пилатесом стало модно и действительно ли он способен заменить тяжелые тренировки — в материале «Ленты.ру».

«Волшебная таблетка» для элиты

Во годы Первой мировой войны немецкий акробат Джозеф Пилатес оказался в плену на острове Мэн. Наблюдая за тем, как кошки потягиваются после сна, он пришел к выводу, что для развития ловкости прежде всего необходима гибкость. Там, среди заключенных, он разработал систему упражнений под названием «контрология» для реабилитации раненых солдат и спортсменов. По легенде, Пилатес даже оборудовал больничные койки ремнями и пружинами — так появился прототип современных реформеров.

В 1920-х годах Джозеф эмигрировал вместе с женой Кларой в Нью-Йорк, где открыл первую студию контрологии. Она быстро обрела популярность среди танцоров и врачей-ортопедов, которые начали применять упражнения как для восстановления после травм, так и для развития профессиональных навыков. После смерти основателя в 1967 году такие заведения уже работали в США и Европе, хотя этот формат тренировок все еще оставался нишевым.

Но постепенно он вышел за пределы узкого круга привилегированной публики и стал модным в Голливуде. Занятия по методике немца практиковали многие знаменитости, оценившие возможность получить изящное, подтянутое тело без изнуряющих нагрузок. Среди них были Барбра Стрейзанд, Ширли Маклейн и Ракель Уэлч. Все они занимались у Каролы Триегер — ученицы Пилатеса, основавшей первую школу под его именем в Лос-Анджелесе.

«Я работала с большим числом актеров — от Голливуда до Бродвея. В 1970-х многие из них приходили ко мне, потому что метод Пилатеса давал им гибкость, выносливость и подтянутость, без которых они не смогли бы выступать на сцене», — Карола Триегер, ученица Джозефа Пилатеса.

Позже к числу активных приверженцев пилатеса присоединились Мадонна, Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон и Джулия Робертс. Они публично отмечали, что именно эта методика позволяет им поддерживать фигуру без наращивания мышечной массы.

Однако мировой успех пилатес обрел лишь в 1990-е годы. Именно тогда он окончательно избавился от репутации атрибута звездного образа жизни, а само понятие официально вошло в словари английского языка как название особого вида фитнеса. Кроме того, завершились судебные споры за право на торговую марку Pilates, и этот термин мог использовать любой тренер без лицензии. Студии пилатеса начали открываться повсеместно, а групповые занятия на матах появились и в обычных фитнес-клубах.

Советская привлекательность

Собственный бум «эстетичного фитнеса» случился и в СССР — причем за несколько лет до того, как в стране узнали о пилатесе. Речь идет о феномене «шейпинга» — программе тренировок для женщин, которую окрестили советским аналогом западной фитнес-аэробики. Шейпинг разработал ленинградский физиолог Илья Прохорцев, стремясь создать научно обоснованную систему коррекции фигуры. Его команда изучила параметры женского тела и выделила девять типов фигуры («типы привлекательности»), для каждого из которых были предусмотрены отдельные комплексы упражнений и рекомендации по питанию.

Такой «индивидуальный» подход стал новинкой для советских граждан и выигрышно отличался от унифицированных иностранных программ. Шейпинг делал акцент на коррекцию именно женской фигуры: тренировки состояли из 10-11 блоков упражнений, которые выполнялись под музыку с большим количеством повторений, чтобы проработать так называемые «проблемные зоны» — талию, бедра, ягодицы и руки.

«Отец шейпинга исходил из того, что женщинам не нравится быть излишне мускулистыми, потому что это не нравится мужчинам», — статья «Шейпинг: для женщин главное — что думает мужчина...», журнал «Коммерсантъ», 1991 год.

Система Прохорцева включала в себя как аэробные нагрузки для сжигания жира, так и силовые — для тонуса мышц. Часто использовались вспомогательные предметы и несложные задания на тренажерах. Кроме того, в зависимости от пропорций тела клиенткам прописывался особый режим питания. Шейпинг стал не просто гимнастикой, а образом жизни: в журналах публиковались советы по стилю и питанию от инструкторов, проводились конкурсы «Мисс Шейпинг», а само слово прочно вошло в разговорный язык как синоним любой аэробики.

Программа быстро получила официальное признание, и 1988 году она была запатентована. Методику одобрили эксперты ведущего медучреждения страны, Московского государственного института имени Сеченова, а также Госкомитет по изобретениям СССР. Уже в 1991 году открылась так называемая Международная федерация шейпинга, призванная координировать работу множества новых шейпинг-клубов по всей стране. Однако на реальную международную арену система так и не вышла.

В эпоху перестройки тысячи женщин увлеклись шейпингом, стремясь обрести «фигуру мечты» с помощью ритмической гимнастики и диеты. Телевизионные уроки и видеокассеты с комплексами упражнений сделали его частью массовой культуры. В домашнем обиходе появились цветные лосины, гетры и гимнастические коврики — атрибуты нового хобби, которые проникли даже в кинематограф и музыкальные клипы.

И хотя в нулевые на смену шейпингу пришли новые фитнес-направления, его влияние ощущалось еще долго. Многие принципы советского шейпинга — от идеала подтянутого женского тела до самой концепции доступных групповых тренировок — подготовили почву для популярности студий пилатеса в России. Когда последние начали работать в крупных городах, большая часть их аудитории состояла из бывших поклонниц шейпинга.

Есть два типа принцесс

Поколение зумеров открыло для себя этот вид фитнеса не из методичек Джозефа Пилатеса, а из TikTok, Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и Pinterest. В этих соцсетях за последние два года сложился визуальный образ, получивший название Pink Pilates Princess — («розовая принцесса пилатеса»). Он привлекает молодых девушек, которые романтизируют здоровый образ жизни, а именно смузи по утрам, тренировки на коврике в спортивном костюме пастельного оттенка, тонны уходовой косметики, медитации и дневники саморазвития.

293,6 млн просмотров набрал хештег #PilatesPrincess в TikTok еще в 2023 году и пришел на смену эстетике #ThatGirl.

Свое название тренд получил благодаря коллекции женской одежды бренда Frankies Bikinis под названием Pilates Princess, куда вошли спортивные комплекты розовых оттенков. Однако вскоре смысл концепции вышел за пределы гардероба. Согласно словарю сленга Urban Dictionary, настоящая pink pilates princess — это девушка, которая «пьет розовый смузи, читает в постели, тренируется в милых спортивных костюмах, не снимая украшений, а еще использует 10-ступенчатый уход за кожей».

Тем временем в соцсетях появились два прочтения эстетики Pilates Princess. Эти образы — абсолютно разные, однако их объединяет общее представление о пилатесе как о части красивой жизни.

Первый — продуктивная девушка, которая «встает в пять утра, пьет матча-латте и много воды, тренируется, ведет личный дневник, постоянно учится и следит за чистотой питания». Такая «принцесса пилатеса» стремится быть женственной и одновременно сильной духом. В ее аккаунтах — мотивационные советы, кадры медленных утренних ритуалов, достижения в гибкости и балансе. Она демонстрирует, что забота о себе — в том числе маски для лица, свечи и красивый спортивный костюм — сочетается с упорной работой над телом.

Одновременно в русскоязычном TikTok распространился еще один тип «пилатес-принцесс». Речь идет о девушках, которые позиционируют себя «любимыми женами богатых мужей» и ведут праздный образ жизни. Пользовательницы этой категории подчеркивают свою нежность и ухоженность, но при этом иронизируют над отсутствием карьерных или учебных забот. В шуточных видео они просыпаются ближе к полудню, неторопливо пьют капучино, встречаются с подругами на шопинге, а пилатес для них — скорее светское развлечение, вписанное в расписание между салоном красоты и бутиком.

Реформер против штанги

Некоторые СМИ задаются вопросом: не стало ли тело «пилатес-принцессы» новым символом токсичных стандартов красоты. В августе газета The New York Times выпустила статью с провокационным заголовком Is Pilates Political? («Пилатес — это идеология?») В ней разбиралось заявление фитнес-блогерши Мэри-Бет Монако-Ваврик, которое набрало пять миллионов просмотров. Девушка утверждала, что бум популярности пилатеса связан с откатом к консервативным взглядам на женское тело и возвращением моды на экстремальную худобу

Мэри-Бет раскритиковала акцент пилатеса на стройности и подчеркнула, что 80 процентов аудитории студий — женщины, а пилатес-классы из-за высокой стоимости доступны в основном лишь привилегированным слоям общества.

Vogue считает, что массовое увлечение представителей поколения Z пилатесом объясняется сменой эстетических идеалов: вместо агрессивного тренинга и гипертрофированного мышечного тела трендом стали более мягкий подход к фитнесу и «женственная» фигура. Однако многие миллиениалы высмеивают этот подход, оставаясь верными гантелям и штангам. В ответ на посты молодых фитнес-блогеров о том, как их тело преобразилось всего за несколько месяцев тренировок, они заявляют, что эта трансформация сводится к банальному похудению или удачному ракурсу снимка.

Сторонники классического силового тренинга уверены: только работа с отягощением дает рельефные мышцы и спортивный внешний вид. В их глазах пилатес — недостаточно эффективная активность, которая никогда не принесет того же результата, что тяжелая атлетика. В свою очередь, поклонники пилатеса утверждают, что регулярные занятия на реформере тоже способны сформировать подтянутое тело, но при этом — без «перекачанности».

Активный спор на эту тему развернулся на платформе Reddit.

«Почему комьюнити тяжелоатлетов так бесится из-за популярности пилатеса?» — задался вопросом автор вирусного поста.

В комментариях размышлениями поделились как опытные тяжелоатлеты, так и инструкторы по пилатесу. Так, первые пожаловались на миф, что работа с весами якобы делает фигуры девушек мужеподобными.

«Сколько раз мне твердили: не поднимай тяжелое, а то будешь как Шварценеггер! На деле же оказалось, что без фармакологии женщине так не накачаться, а сила только украшает», — высказалась одна спортсменка.

«Пилатес-принцессы» тоже поделились личным опытом. Многим из них не подошел интенсивный тренинг с весом, поскольку привел к травмам и переутомлению.

«Я выбрала пилатес, потому что он дал мне тело мечты — стройное, гибкое, без выпирающих мышц. И все это без постоянной боли в спине», — отметила участница дискуссии.

В TikTok тем временем набирают охваты хештегов вроде #PilatesVsWeights («Пилатес против весов»). В коротких видео представители двух разных лагерей по очереди высмеивают друг друга: мускулистые спортсмены иронизируют над девушками, которые лениво катаются на реформерах вместо приседаний, а «пилатес-принцессы» пародируют «качков», помешанных на своих бицепсах.

Для чего все-таки нужен пилатес?

Распространение тренда Pilates Princess привлекло внимание профессиональных фитнес-тренеров и врачей. В комментариях для западных СМИ они оценивают пилатес как с точки зрения пользы для здоровья, так и сквозь призму заблуждений, связанных с романтизацией этого спорта.

Эксперты пришли к выводу, что пилатес действительно эффективен для укрепления мышц и развития гибкости, однако высказывания некомпетентных специалистов в интернете исказило его восприятие и завысило ожидания у широкой публики.

Иными словами, пилатес не является панацеей для каждого, а остается лишь одним из видов физической активности. Например, тренер и физиолог Жаклин Бреннан из Чикаго напоминает, что в первую очередь его следует рассматривать как элемент заботы о себе, а не как метод похудения.

«Пилатес — это часть вашей оздоровительной рутины, а не средство борьбы с лишним весом. Нам всем нужно больше двигаться — разминать спину, приводить в движение суставы во всех плоскостях, глубже дышать», — говорит она.

Физиотерапевты обращают внимание на важность грамотного подхода к тренировкам. Они предупреждают, что в погоне за эстетичными фото в стиле Pilates Princess — легко забыть о сути спорта. Так, инструктор по лечебной физкультуре из больницы специальной хирургии (Hospital for Special Surgery) в Нью-Йорке Валери Самульски утверждает, что пилатес прежде всего направлен на укрепление всего корпуса и особенно — на здоровье спины.

«Существует заблуждение, что пилатес — это только про пресс. Да, упражнения вовлекают мышцы живота, однако во время занятий также подключаются мышцы спины, тазового дна и диафрагма», — отмечает специалистка.

По словам Самульски, сильный корпус обеспечивает безопасность суставов и позвоночника, что снижает риск травм спины в повседневной жизни.

Кроме того, инструктор подчеркивает важность правильного дыхания во время тренировок.

«Диафрагма — это такая же мышца, и ее тоже нужно тренировать. Если она слаба или зажата, это влияет на положение ребер и вызывает напряжение в спине», — предупреждает она.

При этом в ходе исследований физиотерапевт из Королевского колледжа Лондона Дункан Критчли обнаружил, что у людей, регулярно занимавшихся пилатесом, активность глубоких мышц живота действительно выше, чем у тех, кто выполнял классические силовые тренировки.

«Те, кто тренировался по системе пилатеса, гораздо лучше задействовали самые глубокие мышцы пресса по сравнению с теми, кто делал стандартные упражнения в тренажерном зале», — сообщил он.

Методика действительно учит «включать» центр тела, формируя сильный мышечный корсет и правильную осанку.

Команда Критчли также изучила влияние пилатеса на состояние людей, страдающих болями в спине, — и большинство участников эксперимента сообщили о снижении дискомфорта после курса занятий. Несмотря на то что улучшение самочувствия не всегда напрямую связано с усилением мышц кора, врачи заключили, что в комплексе с другими мерами пилатес может служить отличной частью реабилитации при проблемах с позвоночником.

«Люди худеют не от пилатеса»

В свою очередь, персональный тренер Терри Татеосян из США считает, что пилатес не дает мышцам достаточной нагрузки для серьезного роста или повышения плотности костей. Поэтому, по ее словам, настоящий прогрессивный силовой тренинг остается обязательной частью фитнес-режима.

«Только при работе с отягощениями можно целенаправленно нагружать конкретные группы мышц, исправляя дисбаланс в разных частях тела», — говорит она.

Особенно это важно в зрелом возрасте, когда мышечная масса уходит быстрее.

«Тренировки с достаточным сопротивлением подают телу сигнал на рост и сохранение сухой мышечной массы. Это ускоряет метаболизм, поддерживает здоровье суставов, улучшает чувствительность к инсулину и резко снижает риск остеопороза», — объясняет Татеосян.

По мнению эксперта, силовой тренинг — это лучшая «омолаживающая пилюля» для организма.

Помимо этого, эсперты категорически опровергают распространенный рекламный слоган о том, что пилатес удлиняет мышцы, формируя стройное тело.

«Нет доказательств того, что у человека можно растянуть мышечные волокна. Чтобы реально удлинить мышцу, потребовалось бы подвергнуть ее экстремальному натяжению. Так, в одном эксперименте ради удлинения крыльев перепелам повесили грузы на 16 дней», — говорит британский профессор физиологии Кристофер Морс.

Морс объясняет, что гибкость и амплитуда движений после пилатеса действительно увеличиваются, но это происходит не за счет увеличения длины мышц, а благодаря повышению их эластичности и терпимости к растяжению.

«Вытянутое подтянутое тело — это, по сути, просто тело с низким процентом жира. Пилатес сам по себе сжигает сравнительно мало калорий. Люди худеют и становятся рельефными явно не от одних занятий пилатесом», — Кристофер Морс, профессор физиологии.

Еще один аргумент поклонников силовых тренировок касается гормонов стресса и затрат энергии. Среди любителей пилатеса популярно мнение, что тяжелый тренинг перегружает нервную систему и повышает кортизол, что ведет к набору веса. Однако исследования демонстрируют, что после нагрузки этот гормон быстро приходит в норму, а в долгосрочной перспективе регулярный спорт даже снижает его базовый уровень и помогает организму лучше справляться со стрессом.

В итоге упомянутые медики сходятся во мнении, что пилатес (при всех его плюсах) должен дополняться другими видами активности — например, регулярными кардиотренировками и упражнениями с отягощением. Они заключают, что только комплексный подход обеспечит полноценный эффект для здоровья и внешнего вида.