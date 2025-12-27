Белок для женщин: как нехватка влияет на красоту, гормоны и настроение

Белок — это не только строительный материал для мышц. Для женщин он таит настоящий секрет молодости, энергии и красоты. Автор канала Masha na pp уверяет, что без него не будут работать диеты, косметика и даже гормональная терапия.

© ГлагоL

Дело в том, что женщины зачастую хронически недополучают белок. Типичный рацион из овсянки, гречки и овощного салата — это углеводы и клетчатка, но не белок. Страх, что от него фигура приобретет мужской тип, заставляет женщин отказываться от этого важного элемента. На самом деле все наоборот: недостаток белка ведет к дряблости тела, отечности лица, ломкости волос и ногтей.

Кроме того, белок — основа женских гормонов, от эстрогена до серотонина. Если вас преследует хроническая усталость и тревога, дело может быть в нехватке аминокислот.

Белка в рационе женщины должно быть около 1,2-1,6 г на килограмм веса. Следовательно, для женщины весом 60 кг нормой будет от 75 до 100 г в день. Кажется, что это много, но если распределить потребление белка равномерно на все приемы пищи, то становится намного правильнее.

Для того, чтобы приемы пищи не наскучили, помните, что белок — это не только курица и творог. Это рыба, морепродукты, индейка, чечевица, хумус и соусы на основе йогурта.

Также «ГлагоL» рассказывал о том, как обычные продукты могут быть одновременно и полезными, и требующими осторожности. Семена укропа помогают сердцу и облегчают кашель, но противопоказаны при низком давлении. А популярный при простуде чай с лимоном и медом в крепком и горячем виде может вызвать тахикардию, тревогу или ожог.