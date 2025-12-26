Эксперт рассказал, как связаны осанка и отечность лица

Во время физической нагрузки усиливается кровоток, который доставляет к органам и тканям кислород и питательные вещества. О том, как связана осанка, отечность лица и плоский живот, «Газете.Ru» рассказала фитнес-тренер Алена Аверьянова.

© Freepik

«Кроме того, не стоит забывать про осанку как часть здорового тела. Известно, что слабые мышцы спины не держат позвоночник в правильном положении, следовательно, грудные мышцы укорачиваются и плечи уходят вперед. В результате этого человек начинает сутулиться, а это приводит к нарушению кровоснабжения и отечности лица. Однако в процессе укрепления мышц спины и кора (группа мышц, расположенных в центральной части тела) можно добиться впечатляющих результатов: симметричное тело, хорошая осанка и более подтянутый живот, как минимум, за счет того, что уйдет сутулость», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что избежать возможных проблем со здоровьем и дойти до желаемой цели, эффективнее заниматься с тренером.

«Перед началом занятий рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом на наличие противопоказаний. Неправильная техника может не только усугубить имеющиеся проблемы со спиной или выпирающим животом, но и отдалить от желаемого результата», — подчеркнула тренер.

Аверьянова также дала пять упражнений для здорового тела.

«Одним из самых доступных и эффективных упражнений является планка, которая направлена на проработку мышц кора: необходимо принять упор лежа на предплечьях, носками упереться в пол, расположить локти под плечами и напрячь пресс, чтобы тело образовало прямую линию. Стараться не поднимать таз и избегать прогиба в пояснице. В правильной позе можно начать удерживать планку от 30 секунд, постепенно увеличивая время. Для более четкой техники можно делать планку перед зеркалом», — объяснила она.

Еще два полезных упражнения — ягодичный мост и бег на месте.

«Ягодичный мост — жемчужина любой тренировочной программы! Упражнение направлено на укрепление ягодичных мышц и мышц задней поверхности бедра, а выполнять его можно как в тренажерном зале, так и дома. При должном упорстве можно обойтись без оборудования. Что касается бега, многим приятно бегать на улице, но, например, в непогоду можно выбрать зал. Такой вид тренировки является самым доступным и простым: необходимо встать прямо, напрячь пресс, согнуть руки в локтях. Далее начать поочередно поднимать колени до уровня таза, а руками двигать в противоход. Если захочется разнообразить это упражнение, можно достать скакалку», — посоветовала тренер.

И в заключение она отметила упражнение лодочка для укрепления осанки и берпи.