Врач призвал убрать с праздничного стола один полезный продукт

Врач общей практики Клэр Меррифилд призвала исключить из новогоднего меню брюссельскую капусту. Причину этого она объяснила Daily Mirror.

Меррифилд подчеркнула, что брюссельская капуста имеет массу полезных свойств и в обычные дни является незаменимым источником витаминов и клетчатки. Но вместе с тем она способствует газообразованию и в сочетании с алкоголем, жирными и сладкими продуктами вызывает боль в животе даже у здоровых людей. Особенно опасна брюссельская капуста для пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Врач отметила, что новогоднее застолье вряд ли обойдется без шоколада, сыра, свинины или другого жирного мяса, поэтому проще убрать с праздничного стола брюссельскую капусту. «Замените ее другими полезными продуктами, которые не вызывают газообразование. Например, морковь или стручковый горошек», — дала совет Меррифилд.

В заключение специалист добавила, что во время праздников не нужно отказываться от любимых блюд, даже при наличии проблем с кишечником. Но при этом важно соблюдать меру: не злоупотреблять алкоголем, попробовать все, но не переедать и отдавать предпочтение легким закускам.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил, что газировка может стать источником проблем с пищеварением после новогодней ночи. Он призвал заменить ее на квас или камбучу.