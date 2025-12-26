Терапевт предупредил о смертельных рисках ныряния в снег после бани

Популярная зимняя забава — нырнуть в сугроб или прорубь после горячей бани — может привести к трагическим последствиям. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, резкий контраст температур вызывает сильный спазм сосудов, который может затронуть и коронарные артерии, питающие сердце. Это чревато потерей сознания, сердечным приступом и летальным исходом.

Особенно опасно сочетать такие экстремальные процедуры с употреблением алкоголя, который негативно влияет на сосуды и может стать критическим фактором риска.

Помимо этого, резкое охлаждение может спровоцировать приступ у людей с эпилепсией, а при первых признаках простуды — значительно ухудшить состояние.