Какие вещи повышают риск возникновения сердечного приступа

По данным организации American Medical Response, оказывающей экстренную медицинскую помощь в регионе Балтимора и Вашингтона, количество случаев сердечных приступов резко повышается на 30% в канун Рождества. Также исследования показывают, что в последнюю неделю декабря от инфарктов миокарда умирает больше людей, чем в любой другой период.

По словам доктора Эда Рахта, главного врача компании Global Medical Response, во время праздников часто люди игнорируют тревожные признаки проблем с сердцем, так как не хотят портить праздничный настрой. О сердечном приступе могут сигнализировать такие симптомы, как боль в груди, учащённое сердцебиение, внезапный обморок. В таких случаях время играет решающую роль.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Circulation, показали: на Рождество (25 декабря) происходит больше смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, чем в любой другой день года. За ним по частоте следуют 26 декабря и 1 января.

Причин этого несколько. Они включают переедание, употребление очень солёной пищи, эмоциональный стресс, связанный с семейными обстоятельствами, низкие температуры, которые заставляют сердце работать интенсивнее, откладывание обращения за медпомощью.

К тревожным признакам инфаркта миокарда относятся давление или дискомфорт в груди, которые могут напоминать изжогу, дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти или желудке, одышка, холодный пот, тошнота, учащённое или нерегулярное сердцебиение, головокружение или необычная усталость.