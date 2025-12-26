Ортодонт предупредил о зубных пастах, которые могут навредить эмали

Врач Барагунова: энзимные зубные пасты могут навредить эмали
Энзимные зубные пасты могут навредить эмали, если использовать их неправильно. Об этом газете «Известия» рассказал ведущий ортодонт Eurokappa Clinic Марьяна Барагунова.
Она отметила, что активные ферменты в их составе воздействуют не только на мягкий налет, но и на твердые структуры зуба. По ее словам, при частом использовании они могут усиливать чувствительность зубов и провоцировать микроповреждения эмали. Кроме того, такие пасты часто вызывают раздражение мягких тканей полости рта.
«При воспаленных деснах использование ферментных паст зачастую только усугубляет ситуацию — усиливается чувствительность, могут появляться болезненность и кровоточивость», — пояснила Барагунова.
Врач добавила, что существует риск возникновения аллергических реакций.
Биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос до этого говорил, что любые отбеливающие пасты разрушительно влияют на состояние зубов. По его словам, такие пасты делятся на три группы — абразивные, с химическими отбеливающими компонентами, такими как пероксид водорода, и с энзимами.