В норме уровень тестостерона у мужчин от 16 до 50 лет составляет 5,13–30,43 нмоль/л. Если уровень тестостерона снижен, повысить его можно силовыми тренировками и регулярной сексуальной жизнью, рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог клиник «Будь здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов Тембулат Индароков.

Для нормальной работы мужского организма необходим тестостерон — это основной мужской половой гормон из разряда андрогенов. Нормальный уровень тестостерона поддерживает оптимальное состояние обмена веществ, влияет на поведение и процессы мышления, состояние сердечно-сосудистой, иммунной системы, сексуальную активность мужчины, жизненный тонус.

«На уровень тестостерона у мужчин влияет множество факторов — от хронического стресса, усталости до сопутствующих проблем со здоровьем. Когда уровень тестостерона снижается, на это может указывать ряд признаков, в числе которых снижение полового влечения, усталость, негативный психоэмоциональный фон, проблемы со сном и увеличение массы тела. При наличии этих факторов нельзя затягивать с визитом к врачу — урологу-андрологу. Ведь проблемы с тестостероном и, как следствие, отсутствие половой жизни, ведут к другим проблемам со здоровьем, в том числе и сокращению продолжительности жизни», — рассказал врач.

Нормальный уровень тестостерона поддерживает физиологическое половое влечение мужчины. Поэтому при снижении либидо, половой активности в первую очередь нужно заподозрить снижение уровня андрогенов, тестостерона.