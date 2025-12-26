Опасения по поводу старения населения назвали преувеличенными

Опасения по поводу старения населения преувеличены, и общество должно научиться радоваться и извлекать выгоду из своей «огромной когорты здоровых, активных, пожилых, творческих людей», — утверждает ведущий эксперт по народонаселению.

В то время как многие эксперты и группы давления выражают обеспокоенность по поводу снижения уровня рождаемости, подчеркивая проблемы для экономики и здравоохранения, другие настроены более оптимистично, утверждая, что рост «серебряной экономики» открывает новые возможности для роста, пишет The Guardian.

Профессор Сара Харпер, директор Оксфордского института старения населения, заявила, что в двух третях стран мира уровень рождаемости уже ниже уровня воспроизводства, необходимого для поддержания численности населения в следующем поколении, и что старение большинства групп населения неизбежно.

Но, по ее словам, это принесло определенные положительные результаты. Харпер отмечает:

«Это успех в том смысле, что у каждого родившегося ребенка будет возможность – или должна быть такая возможность – получить высшее образование, быть здоровым и прожить долгую, полноценную жизнь».

Признавая, что некоторые люди, доживающие до 80-90 лет, станут слабыми и будут нуждаться в уходе, Харпер полагает, что главная возможность заключается в том, чтобы извлечь выгоду из улучшения состояния здоровья и образования пожилых людей, особенно в возрасте от 50 до 70 лет.

Профессор Харпер сказала:

«Есть некоторые проблемы со стареющим населением, но есть и огромные возможности, и вместо того, чтобы пытаться противостоять им, останавливать их или отвлекать, мы должны искать эти возможности, потому что у нас есть огромная группа здоровых, активных, пожилых, творческих людей. И поскольку мы все еще застряли в институтах 20-го века, которые не ценят их и не извлекают из них пользы, нам необходимо создать новые способы жизни и работы, которые позволят нам использовать преимущества этой огромной группы взрослых».

Эксперты подчеркивают важность переподготовки работников, гибкого графика работы и общего изменения отношения к пожилым работникам. Харпер отмечает, что также важно бороться с неравенством в сфере здравоохранения и образования, чтобы все пожилые люди могли внести ценный вклад.

Официальные данные показывают, что население Великобритании растет, в основном в результате миграции, но также и старения: ожидается, что к 2072 году 27% населения будут старше 65 лет, констатирует The Guardian.

В то время как когорта бэби–бумеров особенно велика, что создает демографический всплеск, который в ближайшие десятилетия значительно увеличит численность представителей самых старших возрастных групп, Харпер указывает, что молодое поколение меньше по числу и более похоже друг на друга. Это означает, что в будущем возрастная структура населения будет напоминать небоскреб, а не традиционную пирамиду.

Харпер отмечает:

«Обеспечение высококачественного и доступного по цене ухода за детьми является ключом к раскрытию потенциала как молодых, так и пожилых людей».

Однако даже скандинавские страны, которые делают упор на гендерное равенство и позитивное воспитание детей, не смогли повысить общий уровень рождаемости выше уровня воспроизводства, комментирует The Guardian.

Сара Харпер призывает:

«Что мы должны делать, так это говорить о том, что есть способы поддержать тех, особенно женщин, которые хотят иметь детей, и это касается таких вещей, как хорошая работа, хорошее жилье, хороший уход за детьми, хорошее гендерное равенство. Но всегда будет группа, возможно, растущая, женщин, которые решили, что по разным причинам они не будут иметь детей. И в некотором смысле мы должны принять это и работать с этим».

Харпер считает, что люди в возрасте от 50 до 70 лет являются «удивительным ресурсом», обладающим ценными навыками для экономики, основанной на знаниях, и многие из них хотят и способны работать дольше:

«Люди также знают, что в финансовом отношении, если они собираются выйти на пенсию в 60 лет, а затем прожить еще 40 лет, это просто неприемлемо при той пенсионной системе, которая у нас есть. Одним из подходов к пенсионной реформе, который не поставил бы в невыгодное положение людей с низкими доходами, слабым здоровьем и низким уровнем образования, было бы привязать государственную пенсию к взносам на национальное страхование, а не к возрасту».

Профессор Харпер отмечает, что некоторые проводят параллели с ростом числа женщин на рынке труда: