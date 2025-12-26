Самые частые повреждения — ушибы, растяжения связок, вывихи плечевого и коленного суставов, переломы лучевой кости, ключицы, а также черепно-мозговые травмы. Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал «Чемпионату», как избежать травм при катании на лыжах. Особенно уязвимы новички из-за нестабильного центра тяжести и отсутствия навыков торможения.

Обязательны: сертифицированный шлем (размер строго по обхвату головы, без люфта), наколенники и налокотники из прочного, амортизирующего материала, а также перчатки с усилением ладони. Для лыжников — защита запястий и очки от УФ-излучения; для конькобежцев — удобная, фиксирующая обувь с прочной поддержкой голеностопа, изготавливается индивидуально для каждого спортсмена.