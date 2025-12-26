Нефролог назвал продукты с новогоднего стола, которые перегружают почки

Нефролог назвала продукты с новогоднего стола, которые перегружают почки
Новогоднее застолье может стать серьёзным испытанием для почек — главной очистительной системы организма. Врач-диетолог и нефролог Анна Коробкина в беседе с «Чемпионатом» объяснила, какие именно продукты и напитки создают для органов «чрезвычайную ситуацию».
Эксперт выделяет три главных фактора риска:
- Избыток белка. Мясные блюда, холодец и салаты с колбасой приводят к накоплению мочевины и мочевой кислоты, которые почки должны вывести под повышенной нагрузкой. Кристаллы мочевой кислоты могут оседать в почечных канальцах и становиться основой для камней.
- Переизбыток соли. Солёные закуски, соусы и колбасы задерживают жидкость в организме, увеличивая объём крови и повышая артериальное давление. Это заставляет почки работать в режиме «гиперфильтрации», что со временем повреждает их нежную структуру.
- Обезвоживание на фоне обильного питья. Алкоголь и сладкая газировка, вопреки ожиданиям, не утоляют жажду, а усиливают потерю жидкости. Алкоголь блокирует гормон, отвечающий за сохранение воды в организме, а для вывода избытка сахара почкам требуется дополнительная влага. В результате кровь сгущается, а риск образования кристаллов и камней растёт.
«Для человека со здоровыми почками однократное застолье не критично, — отмечает врач. — Но для тех, у кого уже есть гипертония, диабет, подагра или мочекаменная болезнь, это прямой шаг к обострению».
Чтобы снизить нагрузку на почки в праздники, Анна Коробкина советует не отказываться от угощений, но сознательно пить больше чистой воды. Также поможет короткая прогулка — она улучшит кровообращение и облегчит работу выделительной системы.