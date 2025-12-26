Врач назвал ошибку, которая запускает рак

Часто людям, которые страдают от проблем с кишечником, рекомендуют пить больше воды, есть овощи и больше двигаться. Большинству такие советы кажутся банальными, и они допускают одну серьезную ошибку, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, многие люди неправильно выполняют "простые рекомендации", полагая, что съедая утром помидор и огурец, они насытили себя достаточным количеством клетчатки. Однако на деле они получают два грамма вместо необходимых 25-30 граммов в сутки, и успокаиваются. Такой самообман на регулярной основе дорого обходится.

"Не видя результата, пациенты переходят на слабительные и прочие средства, попадая в порочный круг и лишая кишечник возможности работать самостоятельно", - пишет Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Мощным инструментом защиты кишечника от воспалительных заболеваний является ферментируемая клетчатка, считает специалист.

При ферментации этой клетчатки полезными бактериями вырабатывается бутират - вещество, укрепляющее кишечный барьер, подавляющее воспаление и снижающее риск рака кишечника. Врач объяснил, как получить ту самую клетчатку, нехватка которой провоцирует опасные заболевания.

"Лук, чеснок, топинамбур. Она есть в спарже. Но не в той соевой спарже, которую продают на рынках, а в настоящей, в растении", - подчеркнул врач.

Также он порекомендовал есть в достаточном количестве такие продукты как яблоки, груши, морковь и цитрусовые.