Как курение и алкоголь влияют на внешность человека

Длительное употребление алкоголя и курение оставляют на внешности человека характерные «отметины», которые может распознать не только специалист. Об этом рассказал Алексей Решетун — судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского Университета.

Курение, по словам эксперта, приводит к быстрым и заметным последствиям. Это пожелтение ногтевых пластин и пальцев рук, сухость кожи, а также стойкий табачный запах, который въедается в кожу. Никотин негативно влияет на слюнные железы, вызывая проблемы со слюноотделением и, как следствие, здоровьем зубов. При этом сам курильщик может не ощущать исходящего от него запаха.

Алкоголь тоже «пишет» свою историю на лице и теле. Его употребление вызывает расширение мелких сосудов, что проявляется в виде покраснения глаз (склер) и появления сосудистых «звёздочек» — раннего признака проблем с печенью. Характерными спутниками становятся одутловатость и синюшность лица.