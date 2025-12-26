Инфаркт от сильного стресса: как защитить себя

Сердечная катастрофа на фоне острого стресса - когда человек переживает горестное событие - это, к сожалению, не редкость. Тому подтверждение - трагический случай с актрисой Верой Алентовой, у которой сердечный приступ случился во время прощания со своим партнером по фильму "Зависть богов" Анатолием Лобоцким. Можно ли предотвратить или хотя бы снизить риск подобных событий?

Инфаркт на фоне острого стресса - это реальная угроза, говорят кардиологи. Это хорошо изученное в медицине явление, иногда называемое "синдромом разбитого сердца" (кардиомиопатия такоцубо) или, в контексте инфаркта, острым коронарным синдромом, спровоцированным стрессом.

Почему это происходит?

Выброс гормонов стресса: при остром стрессе (психическом или физическом) организм в избытке выделяет катехоламины - адреналин и норадреналин, которые воздействуют на сердечно-сосудистую систему.

Воздействие на сердце и сосуды

Учащение сердцебиения и повышение давления: Сердце начинает работать с перегрузкой, потребляя больше кислорода.

Спазм коронарных артерий: Гормоны стресса могут вызывать резкое сужение сосудов, питающих сердце, уменьшая приток крови к сердечной мышце.

Повышение свертываемости крови: Стресс делает кровь более вязкой и склонной к образованию тромбов.

Воспалительная реакция: хронический стресс поддерживает в организме фоновое воспаление, которое повреждает внутреннюю оболочку сосудов. Если на этом фоне происходит острый стресс - ситуация может резко ухудшиться.

Итог: комбинация этих факторов - повышенная потребность сердца в кислороде при одновременном сужении сосудов и риске тромбоза - может привести к разрыву уже существующей атеросклеротической бляшки в артерии, образованию тромба на этом месте и полной закупорке сосуда. Это и есть инфаркт миокарда.

Люди с уже имеющимися заболеваниями сердца (ишемическая болезнь, аритмия) или факторами риска (атеросклероз, гипертония, диабет) особенно уязвимы.

Как предотвратить осложнения при предстоящем тревожном событии или длительном стрессе? Об этом "Российской газете" рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Термин "стресс" в физиологию первым ввел ученый Ганс Селье. Им же было разработано биологическое объяснение того, как организм реагирует и приспосабливается к стрессу. Так, по мнению Селье, стресс - это нормальное состояние организма, поскольку он связан с повышением адаптационных механизмов. Стрессовые реакции помогают человеку справляться с трудностями. Вред здоровью стресс начинает причинять, если имеет длительное проявление.

Селье вывел три фазы реакции организма на стресс.

1. Стадия тревоги

Стресс на этой стадии способствует активации адаптационных ресурсов организма.

Сигнал тревоги посылается в гипоталамус, затем гипофиз и потом в надпочечники, которые обеспечивают высвобождение определенных гормонов - выброс адреналина и кортизола. Адреналин дает человеку заряд энергии: сердечный ритм увеличивается, кровяное давление повышается, кортизол также повышает уровень сахара в крови.

2. Стадия сопротивления

Если стрессогенный фактор сохраняется, организм начинает бороться с его проявлениями, балансирует расходование адаптационных ресурсов.

3. Стадия истощения

Организм начинает терять способность бороться со стрессом и уменьшать его вредное воздействие, поскольку истощается вся адаптивная способность. Стадия истощения может приводить к проблемам со здоровьем, если они не будут решены немедленно.

Долговременный стресс серьезно ослабляет человека за счет выработки слишком большого количества гормонов стресса, изнашивает организм, провоцирует переход практически любой болезни в хроническую стадию. При долговременном воздействии хронического стресса на организм (аллостатической нагрузки) происходят сбои в пищеварительной, иммунной, сердечно-сосудистой, нервной системах. Стресс также грозит нарушением сна, а это "подтягивает" за собой ряд негативных последствий. Наиболее частым из них является нарушение пищевого поведения. Человек испытывает дефицит энергии из-за недостатка сна. Пытается его восполнить, "заедая" проблему сладким, то есть быстрыми углеводами. Происходит набор веса, а значит возрастают сосудистые риски.

Избежать нервного истощения можно, если соблюдать несложные правила:

Устраивайте себе цифровой детокс в течение дня. Отдыхайте примерно столько же, сколько напряженно трудились.

Выровняйте режим сна. С 22 до 3 часов ночи происходит выработка мелатонина, который отвечает за баланс кортизола - гормона коры надпочечников, который называют "гормоном стресса". Если мы спим достаточно и в правильное время, регенерируются клетки, организм отдыхает, наша иммунная защита способна справляться с вирусами и стрессом.

Избегайте злоупотребления простыми углеводами (сахар, выпечка, сладости). Избыток углеводов приводит к тому, что клетки становятся "вялыми и недееспособными", развивается преждевременное старение, снижается иммунная защита всего организма.

Умеренную физическую нагрузку на свежем воздухе добавьте в список обязательных задач на день. Кислород, поступающий в митохондрии в процессе дыхания, необходим для присоединения протонов водорода. При его отсутствии весь процесс в митохондриях прекращается. А именно митохондрии отвечают за выработку в клетках энергии, необходимой для выполнения всех функций организма.

Иммунную систему также можно тренировать за счет развития адаптационных ресурсов организма. Правда, уже в медицинских условиях. Криокапсула с кратковременным воздействием сверхнизких температур (-130 -160°С), насыщение организма и головного мозга кислородом в барокамере, тренировка митохондрий и эндотелиальной функции сосудов при интервальной гипокситерапии - все эти процедуры стимулируют адаптационные резервы человека, нормализуют обменные процессы и запускают механизмы самоисцеления силами самого организма. Кстати, эффективность действия таких процедур основана на кратковременном воздействии на организм фактора стресса.

Эти рекомендации одинаково важны для людей любого возраста. Причем даже в большей степени для молодежи и людей среднего возраста, которые сильнее подвержены влиянию технологий, гаджетов и в целом "информационному шуму". 25-30-летние люди сейчас могут быть с гораздо более истощенным организмом, чем, например, 50-60-летние, которые успели развить адаптационные ресурсы своего организма в молодости.

Как защитить себя от острого стресса?

Меры можно разделить на две группы: экстренные - перед конкретным тяжелым событием, и профилактические - при хроническом стрессе.

Как действовать перед ожидаемым тяжелым событием (например, похоронами):

Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, обязательно посетите кардиолога или терапевта заранее. Врач может порекомендовать:

Коррекцию терапии: Временно увеличить дозы или назначить дополнительные препараты (например, бета-блокаторы для контроля ЧСС и давления, успокоительные).

Наличие под рукой лекарств: Убедитесь, что у вас с собой есть ваши обычные препараты, а также быстродействующие (например, нитроглицерин при стенокардии).

Не оставаться в одиночестве: Попросите близкого человека сопровождать вас. Он сможет оказать эмоциональную поддержку и заметить, если вам станет плохо.

Контроль самочувствия: В день события избегайте алкоголя, больших доз кофеина, тяжелой пищи. Прислушивайтесь к себе.

Не оставлять без внимания тревожные симптомы. Немедленно обратиться за помощью при появлении:

Давящей, жгучей боли за грудиной, отдающей в руку, шею, челюсть.

Сильной одышки, холодного пота, резкой слабости.

Сильного головокружения, тошноты.

Что делать при длительном стрессе (профилактика):

Регулярное медицинское наблюдение: Контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови. Своевременный прием назначенных препаратов.

Освоение техник управления стрессом:

Дыхательные практики и медитация: Помогают активировать парасимпатическую нервную систему, снижая пульс и давление.

Дозированная физическая активность: Регулярные прогулки, йога, плавание - лучшие "нейтрализаторы" гормонов стресса.

Психотерапия: Работа с психологом или психотерапевтом для выработки стратегий совладания с тревогой и горем.

Социальная поддержка: Не замыкайтесь в себе. Общение с понимающими людьми, возможность выговориться - мощный защитный фактор.

Режим и питание: Старайтесь соблюдать режим сна. Избегайте использования алкоголя, курения и переедания как способов "заесть" стресс. Это только усугубит проблемы с сердцем.

Ограничение информационного шока: В периоды горя дозируйте поток новостей и обсуждение трагических событий.

Важнейший вывод - сердце и психика тесно связаны. Забота о психологическом состоянии - такая же важная часть профилактики инфаркта, как контроль давления и холестерина. При наличии сердечных заболеваний любые значительные стрессовые периоды должны проходить под усиленным вниманием как самого человека, так и его лечащего врача.