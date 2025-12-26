Как одержимость правильным питанием может вам навредить

Все больше людей в России и мире становятся буквально одержимы здоровым образом жизни. С подачи блогеров и популярных врачей люди маниакально подсчитывают количество белка в рационе, добирают норму клетчатки и следят за состоянием стула. Даже обычный поход в магазин порой напоминает прогулку по минному полю: если верить советам из интернета, то в самых обычных продуктах, даже в курице и овощах, может таиться множество опасностей. Как забота о здоровье превращается в новый тип расстройства пищевого поведения и разрушает жизнь — в материале «Ленты.ру».

«Думала только о еде»

Американка Эма Хегберг голодала годами, потому что боялась съесть что-то вредное. Сначала из ее рациона пропало мясо, потому что любимые блогеры сказали, что оно вызывает рак. Потом в запретный список отправилось молоко. Его употребление в интернете называли противоестественным для взрослых.

Чем больше девушка погружалась в тематику ЗОЖ, тем более вредными оказывались все продукты: яйца были слишком жирными, растительные масла ядовитыми, глютен вредным, а кокосы вызывали аллергию. Еще Хегберг не ела сладости, отказывалась от любых обработанных продуктов, даже безобидных банановых чипсов, и не пила кофе.

«Я была очарована несколькими блогерами. Их обещания помочь стать здоровее казались мне просветлением, потому что я не чувствовала себя по-настоящему здоровой, а они были красивыми, сияющими, стройными, уверенными в себе и успешными», — рассказывала Хегберг.

Американка вспоминает, что ее одержимость правильным питанием началась еще в школьные годы. Она училась дома, ни с кем не дружила, была застенчивой и закомплексованной. Социальные сети стали ее единственной отдушиной и способом взаимодействовать с миром. Поступив в университет, Хегберг убедилась, что блогеры ее не подвели и она все делала правильно. Новые друзья часто делали комплименты фигуре и внешности девушки, восхищались ее образом жизни, так как она много двигалась, ела только «чистую» пищу и соблюдала режим.

«Я думала только о еде, независимо от того, была ли я голодна. Но голодной я была почти всегда. Я постоянно планировала свой следующий прием пищи, чтобы он точно был безопасным», — Эма Хегберг, пациентка с орторексией

Окружающие не замечали странного поведения Хегберг, а она скрывала ото всех, что чувствует постоянную усталость, что у нее плохо растут волосы и она часто простывает. Но однажды иллюзии здорового образа жизни пришел конец. У нее стал сильно болеть живот, началась депрессия и панические атаки. Позже девушка узнала, что у нее дефицит практически всех полезных элементов, а уровень мышечной массы критически снижен.

По словам Хегберг, она сумела вовремя остановиться, и ее одержимость не нанесла непоправимого вреда здоровью. Однако девушка уверена, что ей просто повезло. В самый тяжелый момент она познакомилась с будущим мужем, который заметил ее нездоровые отношения с едой и сумел помочь.

«Я до сих пор помню тот день, когда снова попробовала обработанные продукты. Это были засахаренные дольки ананаса и кукурузные чипсы», — вспоминала Эми.

Постепенно она вернула в рацион все «вредные» продукты, даже мясо, хотя по-прежнему в основном ест растительную пищу.

Иллюзия контроля

Болезненная одержимость правильным образом жизни — сравнительно новое явление. Однако такие случаи в последние годы все чаще фиксируют в реальной клинической практике во всем мире, в том числе и в России. «По моей практике врача это тоже заметно», — рассказала «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор, терапевт, руководитель клиники внутренних болезней Европейского медицинского центра (ЕМС) Светлана Каневская.

«Встречаются случаи, когда контроль питания из инструмента поддержания здоровья становится источником постоянного напряжения, самоконтроля, чувства вины и повышенного уровня тревоги у пациентов», — объяснила терапевт.

По словам Каневской, в ловушку чрезмерной заботы о здоровье обычно попадают вовсе не глупые люди, а, напротив, интеллектуалы, люди с высоким уровнем ответственности и перфекционисты, которые привыкли все держать под контролем. Они внимательно изучают тему ЗОЖ, погружаются в детали и начинают усердно следовать правилам: высчитывают граммы белков, ищут идеальные жиры, составляют списки чистых продуктов, подбирают БАДы и способы биохакинга.

«Современная среда создает иллюзию того, что здоровье можно полностью просчитать», — Светлана Каневская, терапевт

Подстегивают нездоровый интерес к теме блогеры, статьи в интернете и разговоры о здоровье в окружении. Неосознанно, а иногда и специально они транслируют мысль, что любое отклонение от идеальных пропорций в еде или распорядке дня — это слабость, ведущая к болезням, старости и разрушению жизни. По словам Каневской, такое навязчивое стремление к здоровому образу жизни постепенно превращается в постоянную всеобъемлющую тревогу и ведет к психологической травме, депрессии и изоляции.

Терапевт отметила, что беспокоиться стоит, как только образ жизни начинает вызывать напряжение, требовать слишком много усилий и вызывать тревогу.

«Все это отнимает радость жизни. А это уже совсем не про здоровье. Это путь к депрессии, которая разрушительна для человека. Здоровье — это баланс, а не погоня за граммами», — подчеркнула врач.

Одержимость ЗОЖ

В психологии и психиатрии у этого состояния есть название — нервная орторексия. Понятие придумал врач интегративной медицины Стивен Братман. Именно он описывал пациентов, которые не имели медицинских проблем со здоровьем, но хотели отказаться от каких-либо продуктов ради профилактики возможных будущих заболеваний. Постепенно таких людей становилось все больше, и слово перекочевало в терминологию специалистов, работающих с расстройствами пищевого поведения.

Сегодня об орторексии написано сотни медицинских статей, но официально заболевание остается непризнанным. В МКБ-11 оно относится к категории прочих расстройств приема пищи, хотя и имеет явные отличия от них.

Профессор психиатрии в Медицинском центре Чикагского университета Дженнифер Уайлдес объяснила, что у пациентов с РПП обычно искажено восприятие собственного тела, они недовольны тем, как оно выглядит, и хотят его изменить. При орторексии этот симптом выражен слабее, может появляться лишь изредка или вообще отсутствовать. Человеком движет не желание похудеть, а стремление быть здоровым.

«Орторексию трудно диагностировать, потому что здоровое питание само по себе полезное, а люди, которые ему следуют, — не больны. Но если пищевые привычки мешают психосоциальному функционированию, когда мысль о необходимости съесть кусочек именинного торта вызывает слезы, это серьезный признак, что помощь необходима», — Дженнифер Уайлдес, психиатр

По словам Уайлдес, нездоровая одержимость ЗОЖ часто ведет к полной изоляции. Человек отказывается от встреч с друзьями и родственниками, потому что не хочет есть в компаниях вредную, по его мнению, пищу. Кроме того, серьезному риску подвергается и физическое здоровье. Поскольку список запрещенных продуктов постоянно растет, а полезных — сокращается, со временем человек начинает практически голодать, организм не получает необходимых ему веществ, что ведет к истощению и системным заболеваниям.

Исцеление от орторексии

Самый известный случай исцеления от орторексии — это история Джордан Янгер. Началась она еще в 2014 году, когда Ягер, будучи студенткой, в Нью-Йорке начала вести блог, где рассказывала о своем чистом питании и делилась рецептами вегетарианской кухни. Довольно быстро ее блог стал популярен. Тем сложнее ей было признаться аудитории, что внешне идеальный образ жизни, о котором она рассказывала, был сплошной ошибкой.

Оказалось, девушка долгое время голодала, терпела хронические боли, усталость, у нее пропали месячные и стали выпадать волосы. Всему виной — то самое «правильное» питание, о котором она так увлеченно рассказывала подписчикам.

«Много месяцев мое тело пыталось дать мне сигнал, но я не прислушивалась. В результате мой организм страдает от дефицита необходимых витаминов и гормонов», — рассказывала она.

Янгер заявила, что ей пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, чтобы осознать: она запуталась и превратила правильное питание в навязчивую идею, которая разрушала ее тело.

Признание стало для девушки первым шагом к исцелению. Постепенно она стала возвращать в рацион прежде запретные рыбу, курицу, яйца и молочные продукты. Позже она даже написала книгу, в которой подробно описала, как незаметно для себя и окружающих потеряла связь с реальностью и каким образом ей удалось вернуть ее и найти баланс здорового образа жизни.

Признание Янгер пошло ей только на пользу. У блога появились новые подписчики, ее стали часто приглашать на интервью, и о ней писали самые известные издания. Сейчас девушка продолжает вести блог, она вышла замуж и родила детей. Только проблемы со здоровьем, вызванные одержимостью здоровым образом жизни, не только не исчезли, но и усилились.

Если верить записям в блоге, сначала у Янгер нашли болезнь Лайма, которая плохо поддавалась лечению, потом начались проблемы с психическим здоровьем, а еще обнаружили ускоренное клеточное старение. С ними Янгер борется весьма необычными способами, например, каждый день делает инъекции пептидов и принимает галлюциногены. Однако данное десять лет назад обещание она сдержала и больше не призывает отказываться от каких-либо продуктов, потому что они «вредные» или «грязные».

Почему ЗОЖ сводит с ума

Главный признак, что тяга к ЗОЖ стала навязчивой, — это появление сильной тревоги. Как объяснила «Ленте.ру» психоаналитический терапевт, психолог сервиса «Ясно» Марина Волкова, эта тревожность имеет свои причины и не является следствием здорового образа жизни.

«Чтобы справляться с такой тревогой, люди нередко "ритуализируют" свое поведение. Кто-то считает трещинки на асфальте и чувствует облегчение, если ни на одну не наступил; кто-то тщательно изучает составы на этикетках и избегает заведений фастфуда. Так человек пытается вернуть себе ощущение контроля над обстоятельствами, которые воспринимаются как потенциально опасные», — рассказала она.

Психолог добавила, что часто причиной этих страхов оказывается страх смерти. Например, именно так произошло с экзистенциальным терапевтом Ирвином Яломом. Он открыто признает свой страх и именно поэтому избегает красного мяса. У других таких ассоциаций может и не быть, и тем не менее Волкова считает полезным поразмышлять, что пищевые ограничения делают с телом и сознанием человека.

«Спросите себя: еда, которую я избегаю, — какая она? Что я в ней вижу? Что-то вредное или то, что меня разрушает, или она «нападает» на меня? Попробуйте описать это максимально честно и затем задайте себе вопрос: на что еще в моей жизни это похоже? Или даже — на что внутри меня самого?» — Марина Волкова, психолог.

Она подчеркнула, что такая самодиагностика может указать на источник базовой тревоги и в дальнейшем поможет избавиться от навязчивого поведения при выборе еды. Однако она подчеркнула, что часто с пищевыми расстройствами сложно справляться в одиночку. Проще и быстрее это делать с сопровождением психолога или психотерапевта, заверила Волкова.