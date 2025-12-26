Врач рассказал о необычной устойчивости норовируса

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал, что норовирус устойчив к холоду, низким температурам. Кроме того, он отметил стойкость вируса к стандартным дезинфекторам.

Поздняков в беседе с «Аргументами и фактами» пояснил, что холод создает благоприятные условия для развития норовируса. Вирус отличается стойкостью к большинству стандартных дезинфекторов, и единственным надежным способом уничтожения остается кипячение.

Эксперт добавил, что восприимчивость к норовирусу является всеобщей. После перенесенной инфекции формируется иммунитет, однако он не является длительным. Человек может заболеть повторно в течение одного сезона.

