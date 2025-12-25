Почему вакцинация необходима детям и взрослым

Вакцинация является одним из эффективных способов защиты человека от болезней до того, как он вступит в контакт с их возбудителями. Этот метод помогает организму сформулировать устойчивость к ряду заболеваний. Однако вокруг вакцинации есть ряд заблуждений, который побуждает некоторых людей отказываться от нее. Чем полезна вакцинация и почему мифы вокруг нее ничем толком не обоснованы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

Вакцинация не вызывает аутизм

Одно из распространенных заблуждений о вакцинации — мнение о том, что прививка якобы может привести к аутизму. Врач объяснил, что этот миф появился около 20–25 лет назад.

«Был доктор, который опубликовал исследование о том, что прививка от кори якобы взаимосвязана с появлением аутизма. Но уже после публикации этого материала специалисты стали писать автору о том, что видят несостыковки в его работе», — рассказал собеседник «ВМ».

В то же время изначальное исследование уже широко распространилось в СМИ, о нем узнали многие. Это привело к тому, что миф о взаимосвязи аутизма и вакцинации быстро стал популярной темой для обсуждения.

«Затем выяснилось, что работа этого врача была выполнена с признаками подтасовки данных. Впоследствии сам автор признался, что некоторые сведения просто «притянул за уши» и, можно считать, подделал выводы своего исследования», — отметил иммунолог.

Фактически речь в этой работе шла о взаимосвязи аутизма и вакцинации от кори через ртутьсодержащие вспомогательные компоненты в прививке. Но их в современных вакцинах уже давно не используют. К тому же их применяли в небольших количествах. И даже связь этих компонентов с возникновением, развитием аутизма не была доказана.

«Тем не менее волна уже разошлась. Почва была благодатная: много было людей, которые скептически настроены к вакцинам. И все же никаких существенных доказательств ни по одной из вакцин так и не было, хотя их в том числе пристально искали антипрививочники», — подчеркнул Крючков.

Эта тема исследуется уже не первое десятилетие. Несмотря на отсутствие научных подтверждений, в прессе были описаны отдельные случаи, когда у здорового ребенка после вакцинации якобы развился аутизм.

Почему не нужно бояться прививок

«Вакцины как класс препаратов входят в топ-3 самых эффективных технологий, которые внесли наибольший вклад в общественное здоровье, увеличение продолжительности жизни и ее качества на популяционном уровне», — рассказал Крючков.

Вакцины проходят целый ряд процедур, направленных на контроль их качества. Для этого проводятся доклинические и клинические исследования. Это помогает изучить и эффективность, и безопасность препарата.

«Оценивается целый ряд параметров, и только после этого вакцина попадает на рынок. Далее проводятся так называемые постмаркетинговые и пострегистрационные исследования. Помимо этого, существуют отдельные механизмы отслеживания нежелательных явлений в процессе массовой вакцинации», — добавил иммунолог.

Все эти процессы доказывают, насколько исследованы современные вакцины. Поэтому риски их применения если не нулевые, то крайне низкие. В сравнении с большинством других лекарственных препаратов, например, антибиотиков, их безопасность намного выше. Вакцины гораздо более безопасны и проверены благодаря огромному массиву данных.

«Что касается негативных явлений, то они могут возникать у человека в связи с приемом любого препарата. Яркий тому пример — плацебо, то есть лекарство, которое имитирует реальный лечебный препарат, но не содержит никаких активных веществ», — отметил собеседник «ВМ».

Во время или после применения плацебо могут возникнуть различные побочные действия. Но есть масса факторов, которые влияют на человека как внутренне, так и внешне. Они перечислены в инструкциях к препарату в разделах «Противопоказания» и «С осторожностью».

Если есть сомнения в том, насколько безопасна или эффективна будет вакцина, необходимо проконсультироваться с врачом. Например, при выраженном иммунодефиците требуется более активная вакцинация. Но в некоторых случаях вероятность того, что после прививки разовьется положительный специфический иммунный ответ, очень низка.

«Если у человека есть аллергия на компоненты вакцины, то ему, конечно, не стоит выбирать этот препарат. Нужно найти альтернативу, которая не содержит эти компоненты», — подчеркнул врач.

Если на фоне приема препарата или сразу после него возникли какие-либо побочные явления, нельзя говорить, что это произошло именно из-за вакцины. Не потому, что врачи якобы что-то скрывают об их составе или эффекте, а потому, что на конечный результат могли повлиять иные факторы помимо прививки.

Вакцинация в детском саду

Нередко родители детей, которые ходят в детский сад, сознательно отказываются от вакцинации своих чад. Как результат — в одной группе могут быть, к примеру, десять привитых детей и пять непривитых.

«В этом случае привитые дети могут заразиться, но болезни будут у них протекать не так серьезно, как у детей, которые не привиты. Это сильно заметно и на примере кори, и на примере краснухи», — объяснил иммунолог.

Например, менингиальная инфекция может протекать в форме ОРВИ и не затрагивать головной мозг. Но так бывает не всегда.

«У тех, кто вакцинирован, практически нулевые шансы получить системные менингиты. А у тех, кто не вакцинирован, они далеки от нуля», — рассказал врач.

Между привитыми и непривитыми детьми есть кардинальная разница: первая группа куда более защищена от болезней, чем вторая. Если коллектив в большей степени вакцинирован, то шансы на то, что в нем появится инфекция, низки. А если болезнь и проявится, то привитые могут переболеть в легкой форме.

Что такое коллективный иммунитет

«Коллективный иммунитет — это процент или пропорция людей, которые имеют специфический иммунитет к той или иной инфекции. В зависимости от заразности инфекции существует ограниченный уровень коллективного иммунитета, который необходим для того, чтобы эффективно ее контролировать», — рассказал Крючков.

Для малозаразных инфекций уровень коллективного иммунитета невысок. Для инфекций, которые высокозаразны, этот показатель должен быть очень высок. Например, для кори этот уровень должен быть свыше, чем 90 процентов популяции. Коллективный иммунитет образуется по большей части из вакцинированного населения и по меньшей — из тех, кто уже перенес инфекцию.

«Но для целого ряда инфекций специфический иммунитет не приобретается пожизненно, и даже не на десятилетия, а на год, иногда на полгода. Поэтому утечка коллективного иммунитета идет для разных инфекций с разной интенсивностью», — подчеркнул иммунолог.

В этом вопросе учитывается количество всех переболевших, длительность периода иммунитета, который обеспечивают сама болезнь и вакцина, а также изменчивость и циркуляция штаммов инфекции. На основании этих данных врачи могут примерно утверждать, насколько популяция защищена от той или иной инфекции, есть ли достаточный уровень иммунитета.

«В зависимости от этого мы можем говорить, насколько высока вероятность вспышек той или иной инфекции, какова будет заболеваемость, какими могут быть колебания и так далее», — указал эксперт.

На основании целевого значения коллективного иммунитета врачи могут сказать, достаточен ли его текущий уровень для контроля инфекций, а если нет, то в какой степени, заключил Крючков.

С момента пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году, по всему миру наблюдается стремительный рост количества случаев заражения различными инфекционными заболеваниями: корью, менингитом или желтой лихорадкой. Почему это произошло и как приостановить распространение вирусных инфекций, узнала «Вечерняя Москва».