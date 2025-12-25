Перечислены оптимальные физические нагрузки для сердца зимой

Холодный период — время повышенной нагрузки на организм. Кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин рассказал «Чемпионату» о том, какие физические нагрузки оптимальны для сердца и сосудов зимой. По словам врача, холод, сокращение светового дня, изменение режима сна и питания, а также рост стрессовых факторов способствуют повышению риска острого коронарного синдрома, гипертонических кризов и нарушений ритма. Однако с правильной профилактикой можно не только минимизировать риски, но и укрепить сердце и сосуды.

«Оптимальными являются умеренные аэробные нагрузки, адаптированные к погодным условиям. На сердце и сосудах хорошо сказывается ходьба на свежем воздухе, при температуре выше −10 градусов, в удобной одежде, без перегрева и переохлаждения. Также стоит обратить внимание на лыжи. Это один из самых эффективных видов нагрузки для сердца, задействующий до 80% мышц тела», — сказал врач.

Кокин также посоветовал заниматься плаванием в бассейне (при отсутствии противопоказаний) — оно снижает нагрузку на суставы и улучшает венозный возврат. Не менее полезны йога, пилатес, дыхательные практики — они помогают бороться с тонусом симпатической нервной системы.

Избегайте интенсивных нагрузок на холоде (например, бег в сильный мороз, подъёмы по лестнице на свежем воздухе при температуре ниже −15 градусов), особенно после еды или при наличии гипертонии — это провоцирует спазм коронарных артерий и резкий подъём артериального давления.