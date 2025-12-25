Специалист рассказал, почему для десерта всегда найдет место в желудке

Замечали ли вы, что для сладкого всегда в желудке остаётся место? Японцы прекрасно передали это словом "бетсубара", что в переводе означает "отдельный желудок". С анатомической точки зрения его, конечно, нет, но ощущение дополнительного места всё равно можно объяснить научно.

Наш желудок устроен таким образом, что может растягиваться и адаптироваться. Когда мы начинаем есть, его гладкие мышцы расслабляются, создавая дополнительный объём без сильного повышения давления.

Также нужно отметить, что мягкая и сладкая пища почти не подвергается механическому перевариванию. Тяжёлое основное блюдом может привести к вздутию, но лёгкий десерт почти не нагружает желудок, поэтому он может расслабиться и освободить место.

Особенно сильное воздействие на наш мозг оказывают сладкие продукты. Они активируют мезолимбическую дофаминовую систему мозга, усиливают мотивацию к еде и временно ослабляют сигналы насыщения.

После сытного основного блюда физиологический голод может пройти, но предвкушение сладкого лакомства порождает желание есть ещё, основанное на чувстве вознаграждения.

Так что если в следующий раз кто-то будет настаивать, что слишком сыт, чтобы съесть ещё один кусочек ужина, но сможет попробовать десерт, будьте уверены: он не ведёт себя непоследовательно. Просто это совершенно нормальная особенность человеческого организма.

