Нужно ли применять мази и гели для суставов в холодную погоду

Зимой, когда на улице гололедица, возрастает риск травм для суставов. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», что мази и гели для суставов могут быть полезны в профилактических целях, особенно при наличии хронического артроза или после травм. Но применять их можно только по назначению врача не более 10-14 дней подряд, а при нанесении нужно избегать повреждённых участков кожи.

Разогревающие мази с капсаицином или экстрактом перца улучшают микроциркуляцию. Но использовать их нужно осторожно, чтобы не вызвать раздражение. Нестероидные противовоспалительные препараты в форме гелей эффективны при первых признаках скованности или лёгкой боли. Хондропротекторы местного действия менее изучены, но могут оказывать поддерживающий эффект.