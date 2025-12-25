Победившая рак 106-летняя женщина раскрыла самый простой секрет долголетия
Победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла самый простой секрет долголетия. Об этом пишет Kent Online.
Маргарет Харт из города Хайт, графство Кент, родилась 19 декабря 1919 года. Во время Второй мировой войны она работала медсестрой на скорой помощи, а после вместе с мужем торговала прессой в собственном киоске. Затем Харт открыла магазин модной одежды. Женщина призналась, что тогда ничего не знала о моде и научилась всему с нуля самостоятельно. У Харт с мужем родились двое детей. Сейчас у долгожительницы трое внуков и пять правнуков.
Харт призналась, что у нее нет особого секрета долголетия.
«Просто продолжайте дышать», — пошутила она в ответ на просьбу назвать главную причину долгой жизни.
Когда британке было 99 лет, ей диагностировали рак груди. Однако она не теряла присутствия духа и в итоге справилась с болезнью. Несмотря на почтенный возраст, Харт ведет активный образ жизни, любит готовить, занимается садоводством и ходит с подругами по магазинам.
Вечеринку в честь 106-го дня рождения британки сотрудники пансионата для пожилых, где она живет, совместили с празднованием Рождества. Поздравить Харт пришли родные и друзья. Кроме того, долгожительница получила очередную открытку от короля Карла III и королевы Камиллы.
