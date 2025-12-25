Как подготовить организм к новогоднему застолью

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина напомнила, что алкоголь и жирная пища, которыми так богаты праздничные столы на Новый год, сильно нагружают пищеварительную систему. И поэтому было бы не лишним подготовить свой организм к пышному застолью. Для этого важно следить за своим рационом за несколько дней перед праздником.

«Постепенно увеличивайте количество продуктов, богатых клетчаткой, таких как свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Они стимулируют перистальтику кишечника, способствуют выведению шлаков и готовят организм к переработке тяжелой пищи», — отмечает эксперт.

В беседе с корреспондентом РИАМО Сережина посоветовала добавить в свой рацион свеклу, кабачки, тыкву и брокколи, чтобы улучшить работу печени. Также рекомендуется есть больше трех раз в день, но маленькими порциями. На завтрак можно готовить каши, а на ужин легкие супы. Тогда к моменту резкого повышения нагрузки пищеварительные органы будут работать в наиболее оптимальном режиме.

