Нейробиолог объяснил, можно ли тренировать память с помощью кроссвордов

Многие считают, что такой вид досуга является эффективным методом когнитивной тренировки. Однако это заблуждение, рассказал в беседе с «Абзацем» нейробиолог, популяризатор науки и бессменный эксперт шоу «Удивительные люди» Василий Ключарев.

Эксперт пояснил, что разгадывание кроссвордов — это лишь часть когнитивного разнообразия, создающая дополнительные возможности, которыми можно «изредка пользоваться».

«Кроссворды — это не панацея. Если заниматься только ими, то это не сильно обогатит вашу жизнь», — отметил учёный.

Нейробиолог рекомендует для реальной тренировки памяти осваивать специальные методы запоминания — мнемотехники. По его словам, эти приёмы служат «фантастическим помощником» и позволяют в любом возрасте значительно улучшить способность усваивать и хранить новую информацию.