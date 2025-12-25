Врач призвал включить в рацион три фрукта ради здоровья сердца

Кардиолог Аурелио Рохас посоветовал зимой включить в рацион три фрукта, которые помогут улучшить состояние здоровья. Его слова приводит издание Deia.

Рохас призвал в холодное время года ежедневно есть яблоки, богатые клетчаткой, снижающей уровень холестерина в крови. Среди других полезных свойств этого фрукта он выделил нормализацию уровня сахара и холестерина в крови, благодаря чему снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Апельсины, продолжил врач, богаты витамином С и флавоноидами. Они укрепляют иммунную систему, снижают уровень воспаления в организме и улучшают состояние сосудов. Включение в меню киви позволит контролировать артериальное давление и улучшить здоровье сердца, добавил специалист.

