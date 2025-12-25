Сколько шампанского можно выпить в Новый год при диабете

Нарушение режима питания во время праздничных застолий — одна из насущных проблем у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Особенно осторожным следует быть с алкоголем: при диабете в новогоднюю ночь можно выпить только один бокал шампанского, и только при контроле уровня глюкозы в крови, рассказала «Газете.Ru» член-корреспондент РАН, профессор, завкафедрой эндокринологии и метаболического здоровья ИКМ им. Склифосовского, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава России по Центральному федеральному округу Нина Петунина.

«Ограничьте алкоголь. Бокал игристого вина в праздник вы можете себе позволить только под контролем уровня глюкозы. Любой алкоголь может вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови и быть опасным в отношении развития гипогликемических состояний. Безалкогольные газированные напитки и соки желательно исключить из меню. Они опасны из-за быстрого повышения уровня сахара. Самый полезный напиток для пациента с диабетом — вода. Она не будет вызывать колебаний уровня сахара, при этом сохранит необходимый для нормального функционирования почек водный баланс», — объяснила врач.

Важно ограничить потребление сахара и легкоусвояемых углеводов. Сделайте выбор в пользу десертов на основе заменителей сахара, при выборе фруктов отдайте предпочтение несладким сортам. Это могут быть свежие ягоды, мандарины, апельсины, сливы, нектарины, киви, несладкие сорта груши, ананас. Избегайте употребления сухофруктов, консервированных фруктов, а бананы и виноград лучше не есть.

«Поставьте на стол достаточное количество свежих овощей и овощных салатов без добавления майонеза. Используйте менее жирные сорта мяса, например телятину. Следует избегать жирных «новогодних» птиц — гусей, уток. Вместо этого можно приготовить куриное филе без кожи, индейку, а также нежирную рыбу (минтая, треску, хека, судака, щуку) и морепродукты. Умеренно ограничьте количество соли в продуктах, а бутерброды лучше делать без масла или заменить его творожным сыром», — заметила доктор.

Еще одно важное правило: питаться небольшими порциями, а не ждать боя курантов, чтобы съесть все заготовленное на новогодний стол.