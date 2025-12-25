Аллерголог предупредил о рисках, связанных с зимней пылью

Аллергия часто воспринимается как сезонное заболевание, проявляющееся весной и летом. Однако симптомы могут возникать и зимой, особенно при сухом воздухе. Если нос заложен, а горло першит без признаков простуды, это может быть зимний пылевой синдром. Об этом рассказала Селма Аршба, аллерголог-иммунолог из Soft Medical Center.

Она отметила, что зимой из-за отопления и редкого проветривания воздух становится сухим. Оптимальная влажность — не менее 40%. Сухие слизистые дыхательных путей теряют защиту, становясь уязвимыми для аллергенов и бактерий. Низкая влажность усиливает раздражение бронхов, облегчая проникновение аллергенов.

Аршба добавила в беседе с Газетой.Ru, что проблема не только в сухости. В домашней пыли живут микроскопические клещи, питающиеся частицами кожи и выделяющие аллергены. Зимой ситуация ухудшается из-за недостаточного проветривания.

Родители часто принимают затруднение дыхания у ребенка за признаки вирусной инфекции. Однако после осмотра врач выясняет, что виноваты аллергены.

Чтобы избежать проблем с дыханием, Аршба рекомендует ежедневно проветривать помещения, даже зимой. Это поможет поддерживать влажность на уровне 40-50%. Также можно использовать увлажнители или аквариум.

Важно стирать постельное белье при 60°C, использовать наматрасники, стирать мягкие игрушки или выносить их на мороз. Ковры лучше убрать из детских комнат или чистить регулярно.