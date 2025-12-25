Как уменьшить нагрузку на суставы зимой

Зимний период у многих ассоциируется с ухудшением состояния суставов. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», почему зимой нагрузка на суставы больше и как её уменьшить.

Нагрузка на суставы возрастает по нескольким причинам:

скольжение и неустойчивая поверхность повышают риск травм, растяжений и вывихов, особенно страдают коленные и голеностопные суставы;

сужение кровеносных сосудов при низких температурах приводит к ухудшению питания суставных тканей и мышц;

гиподинамия, из-за холода люди меньше двигаются, что способствует ослаблению мышечного корсета и застою в суставах;

психоэмоциональный стресс и синдром зимней депрессии могут усиливать восприятие боли.

Чтобы уменьшить опасность для суставов, стоит отдать предпочтение нескользящей обуви с хорошей амортизацией и избегать длительного пребывания на морозе без движения. Также эксперт рекомендует регулярную, адаптированную к погоде физическую активность. А при наличии врождённой нестабильности суставов при ходьбе следует использовать трость или ходунки.