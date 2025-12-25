Почему в декабре чаще всего обостряется гастрит и другие болезни ЖКТ

В декабре и январе количество обращений к гастроэнтерологам растет на 30–40% по сравнению с другими месяцами. Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в преддверии Нового года происходит чаще всего из-за стресса и неправильного питания, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, заведующая отделением Клиники КИТ в Куркино в Москве Кристина Сиротенко.

«Декабрь традиционно считается одним из самых стрессовых периодов. Опасения «не успеть все» создают психоэмоциональное напряжение. И наряду с погрешностями в питании это оказывает прямое влияние на обострение желудочно-кишечных заболеваний», — отметила доктор.

Стресс активирует симпатическую нервную систему, что приводит к спазмам гладкой мускулатуры, нарушению моторики органов ЖКТ, снижению секреции желудочного сока и ухудшению пищеварения.

«У людей с предрасположенностью к заболеваниям пищеварительной системы это может спровоцировать обострение хронического гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), приступы синдрома раздраженного кишечника (СРК), а при злоупотреблении жирной и жареной пищей — панкреатит или холецистит (воспаление желчного пузыря). Многие пациенты приходят уже с ярко выраженной симптоматикой, что можно было бы предотвратить при рациональном питании и своевременной диагностике», — рассказала врач.

Если вы уже сталкивались с проблемами ЖКТ или в семье есть случаи заболеваний желудка и кишечника, не стоит откладывать обследование до января. Лучше сделать это заранее — еще в декабре.