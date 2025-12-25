Какое количество походов в туалет за день должно насторожить

На гиперактивный мочевой пузырь указывает поход в туалет чаще 8 раз в день и ночные позывы, когда за ночь вставать в туалет приходится дважды, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С.П. Боткина) Виген Малхасян.

Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – заболевание, проявляющееся учащенным мочеиспусканием и, главное, нетерпимыми позывами, вплоть до недержания мочи.

«При ГАМП мышца мочевого пузыря (детрузор) непроизвольно сокращается с необычной силой и активностью, посылая в мозг ложный сигнал к мочеиспусканию, даже когда мочевой пузырь заполнен незначительно. Главные симптомы ГАМП: мочеиспускание более 8 раз в сутки, ночные позывы (ноктурия), когда приходится вставать в туалет от 2 раз и больше, ургентное недержание мочи, когда не удается добежать до туалета и происходит непроизвольное подтекание», – рассказал уролог.

По словам врача, причины болезни могут быть разными: от неврологических проблем и гормональных нарушений, особенно у женщин в менопаузе, до последствий перенесенных инфекций или просто возрастного изменения эластичности стенок мочевого пузыря. ГАМП нередко сопровождает аденому предстательной железы у мужчин.