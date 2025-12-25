Врач предупредил о смертельной опасности приема ванной при гриппе

Принимать горячую ванну при повышенной температуре нельзя, так как это может привести к нарушению терморегуляции, а также создать чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что чревато обмороком и трагической гибелью. Об этом ТАСС сообщила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

Роспотребнадзор ранее сообщал о сезонном подъеме заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп.

"Дополнительный перегрев, риск гипертермии. Ваше тело уже работает в режиме перегрева, чтобы бороться с инфекцией. Горячая ванна создает внешний тепловой удар, мешая естественному процессу теплоотдачи. Вместо снижения температура может резко и опасно повыситься, что чревато осложнениями. Колоссальная нагрузка на сердце и сосуды. При температуре сердцебиение и так учащено. Горячая вода вызывает расширение периферических сосудов, кровь приливает к коже, а артериальное давление при этом может сначала резко упасть, а затем, при попытке выйти из ванны, - скачкообразно подняться", - сказала Махова.

Кроме того, врач отметила, что скачок температуры и артериального давления может вызвать слабость, гипертонический криз, головокружение, а также обморок в ванне, что создает риск захлебнуться.

"Помимо этого, [это может] усугубить нагрузку на сердечную мышцу, вплоть до приступа у предрасположенных лиц. Истощение сил организма. Все ресурсы тела направлены на борьбу с болезнью. Дополнительная нагрузка в виде терморегуляции в горячей воде отнимает эти силы, ослабляя иммунный ответ и продлевая болезнь. Выйдя из теплой воды в более прохладный воздух помещения, разгоряченное тело может слишком быстро отдать тепло. Это вызывает спазм сосудов, нарушает нормальный процесс снижения температуры и может способствовать новому, еще более сильному скачку температуры через некоторое время", - добавила она.

По словам Маховой, повышение температуры тела - это естественный и важный защитный механизм, который позволяет организму бороться с инфекцией. Однако, когда температура превышает порог в 38,5 градуса, ее защитная функция начинает уступать место потенциальному вреду.