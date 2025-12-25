Врач назвал губительную для поджелудочной еду

Когда на столе жирная еда и алкоголь, а в перерывах между приемами пищи человек еще бегает курить - то особенно страдает поджелудочная железа. Курение в сочетании с алкоголем - ее худшие враги.

© Российская Газета

Если при этом человек пьет мало воды, то ферменты становятся вязкими, что может привести к реальному приступу панкреатита, отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Недуг выдает опоясывающая боль, которая начинается в центре. Она может быть давящая или даже сверлящая. Также врач указал на другие недуги, которые часто начинаются с жалоб на то, что у человека "ноет вокруг пупка". Один симптом может указывать на разные органы. Если это желчный пузырь, то воспаление "отражается" в пупочную область, тонкий кишечник - появляются проблемы с перевариванием, спазмы. Непосредственно ноющие боли в течение месяца часто предупреждают о гастрите и дуодените.

"Острая, кинжальная, нарастающая боль, которая отдает в спину, лопатку, подреберье, наблюдается тошнота (ферменты из поджелудочной в крови действуют как токсины, резко усиливая неприятное ощущение), требуют особого внимания. Температура, пот, слабость, кровь, живот напряжен, нет улучшения 1-2 часа... Если есть 1-2 признака - срочно нужна скорая", - отметил Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Ферменты поджелудочной могут быть очень агрессивны, если они включаются раньше времени. В этом случае начинается некроз, идет омертвение тканей железы, ранее предупредила гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева.

Врачи также дали советы по питанию. Чтобы сохранить поджелудочную здоровой, Сергей Вялов рекомендует есть постный белок (курицу, рыбу, творог), исключить алкоголь и сигареты, минимизировать жирное, жареное и фастфуд.