Какие четыре обследования необходимо проходить раз в полгода после 40 лет

Современная онкологическая статистика в России демонстрирует тревожную тенденцию: рак предстательной железы вышел на первое место среди всех злокачественных новообразований у мужчин. На опухоли простаты приходится 17% случаев в структуре заболеваемости, что превышает рак трахеи, бронхов, легкого и кожи. Эта ситуация красноречиво указывает на то, как важна регулярная и своевременная диагностика для мужского здоровья. Какие исследования нужно проходить людям после 40 лет, чтобы своевременно обнаружить урологические болезни и начать лечение, рассказал "РГ" уролог, онколог, врач высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Виген Малхасян.

Что такое урологический чекап и зачем он нужен

Урологический чекап (или урочекап) - это комплексное обследование, позволяющее дать точную оценку состояния мочеполовой системы. В его рамках врач-уролог проводит осмотр, изучает результаты анализов и аппаратных исследований, чтобы выявить любые потенциальные проблемы или заболевания на ранней стадии.

Особое внимание к своему урологическому здоровью следует проявлять при наличии факторов риска:

возраст (особенно после 40 лет);

наследственность (урологические и онкоурологические заболевания у близких родственников);

образ жизни (гиподинамия, неправильное питание с обилием соли и сахара, курение, регулярное употребление алкоголя);

работа на вредном производстве (контакт с токсичными химическими веществами, например, красителями);

сопутствующие заболевания (гипертония, сахарный диабет, избыточный вес).

Периодичность обследований носит индивидуальный характер. Для людей с уже диагностированными заболеваниями график наблюдения устанавливает лечащий врач. Тем, у кого есть отягощенная наследственность, например, по раку простаты, мочекаменной болезни или поликистозу почек, рекомендуется начинать регулярные обследования в более молодом возрасте.

Поводом пройти урочекап, если ранее вы его не проходили, являются и следующие симптомы, которые могут свидетельствовать о заболевании почек:

боли и дискомфорт в пояснице;

отеки рук, ног, лица, свидетельствующие о задержке жидкости в организме;

снижение объема суточной мочи;

пенистая моча, что указывает на присутствие в ней белка;

примеси крови в моче;

учащенное, затрудненное или болезненное мочеиспускание;

гипертония.

Но даже при отсутствии жалоб и факторов риска существуют базовые исследования, которые после 40 лет как мужчинам, так и женщинам следует проходить регулярно. Они позволяют своевременно диагностировать большинство урологических заболеваний, включая онкологию, которые долгое время протекают бессимптомно, но излечимы на ранних стадиях.

Например, можно полностью устранить рак предстательной железы на начальном этапе. Онкология почки также излечима с возможностью сохранения органа.

Четыре обязательных исследования после 40 лет

Чтобы выявить до 90% патологий мочеполовой системы, достаточно раз в полгода проходить комплекс из четырех ключевых исследований:

Общий анализ мочи (ОАМ)

Это простой и доступный, но при этом мощный диагностический инструмент. Он позволяет выявить лейкоциты и нитриты, что свидетельствует о возможной инфекции. Белок в моче (протеинурия) - один из первых сигналов нарушения фильтрационной функции почек. А наличие эритроцитов (крови в моче) может указывать на опухоль или другие серьезные заболевания мочевыводящих путей.

УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи

Быстрое, безболезненное и безопасное исследование, которое дает врачу огромный объем информации. С его помощью можно:

выявить конкременты в почках и мочевом пузыре;

заподозрить наличие камней в мочеточниках;

определить опухоли почки и мочевого пузыря, кисты и аномалии строения;

диагностировать аденому предстательной железы;

измерить объем остаточной мочи - ключевой показатель для оценки проблем с ее оттоком.

Анализ крови на креатинин и расчет СКФ (скорость клубочковой фильтрации)

Исследование позволяет объективно оценить функцию почек и выявить ее нарушение. Расчет СКФ дает точное представление о том, насколько эффективно почки справляются со своей работой.

Анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген)

Для мужчин после 45 лет, а у мужчин с отягощенной наследственностью после 40 лет, это исследование - золотой стандарт в ранней диагностике рака предстательной железы. Анализ позволяет заподозрить онкологический процесс на той стадии, когда он полностью излечим.

Пройти мини-чекап можно буквально за один час. Если до 40 лет достаточно обследоваться раз в год, то после сорокалетия профилактические визиты к урологу с прохождением "Урочекапа" лучше делать каждые полгода.