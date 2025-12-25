В каких случаях живая елка может быть опасна в доме

Живая елка сама по себе не представляет угрозы для здоровья большинства людей. Однако в редких случаях она может стать источником дискомфорта или даже проблем, рассказала "РГ" врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По ее словам, хвоя выделяет эфирные масла и пыльцу, которые у людей с повышенной чувствительностью могут вызвать зуд, чихание, слезотечение, а при бронхиальной астме - ухудшение самочувствия. Особенно это актуально в небольших, плохо проветриваемых помещениях, говорит врач.

Также на срубленной в лесу елке могут сохраняться мелкие насекомые: например, хвойные клещи, короеды, паутинные клещи, а в отдельных случаях даже личинки или взрослые особи жуков-короедов. Это происходит, если дерево заготавливалось поздней осенью или зимой и хранилось на открытом воздухе без обработки. Хвойные клещи (например, паутинные клещи рода Oligonychus) - это микроскопические членистоногие, питающиеся соком хвои. Они не кусают людей и не паразитируют на животных, но при массовом скоплении могут осыпаться на пол, мебель или одежду, вызывая у некоторых людей раздражение кожи или психологический дискомфорт, поясняет Бурнацкая.

Клещи на елках действительно могут путешествовать, но не иксодовые (переносчики клещевого энцефалита и болезни Лайма), а микроскопические - паразиты деревьев, подчеркнул директор по качеству Центра дезинфекции, дезинсекции и дератизации "Добролов" Николай Дубинин. Опасные иксодовые клещи не живут на деревьях, говорит эксперт. Их среда - трава, лесная подстилка и низкий кустарник.

"Шанс, что такой клещ специально заберется на елку и благополучно переживет все этапы ее пути до вашей квартиры, крайне мал. Это было бы чистой случайностью", - сказал Дубинин.

А чтобы исключить любые риски, он рекомендовал встряхнуть и осмотреть дерево на улице, прежде чем заносить его в дом. Нужно постучать стволом о землю и визуально осмотреть елку у основания веток и в трещинах коры, куда могут забраться клещи, добавил эксперт. Можно также оставить дерево на пару часов на балконе или в гараже, тогда от резкого перепада температуры большинство случайных "пассажиров" его покинет.

В конце концов, под дерево можно постелить белую скатерть или пленку, на которых хорошо будут заметны любые опавшие иголки или насекомые.

Врач Бурнацкая посоветовала размещать живую елку подальше от спальных зон и детских уголков. По ее словам, необходимо поддерживать влажность воздуха в помещении, где стоит дерево, на уровне 40-60%. Это снижает концентрацию аллергенов и уменьшает выделение эфирных масел. Кроме того, она обратила внимание, что не стоит держать елку в доме дольше 7-10 дней, особенно если она начала подсыхать и осыпаться.

Эксперт по личному бренду Лариса Потемкина считает оптимальным приобретать живое дерево за 3-7 дней до праздника. Перед установкой, говорит она, нужно сделать свежий горизонтальный срез, отпилив 3-5 см от ствола. Это откроет забитые смолой каналы, и дерево сможет пить воду. Для этого нужно использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Без влаги сохранить свежесть елки невозможно, добавила эксперт.

Потемкина также предупредила, что сосны и пихты сильно выделяют смолу. Поэтому не стоит перевозить их в салоне автомобиля без плотной упаковки, например, стрейч-пленки, уточнила она.

Между тем, по данным АЦ ВЦИОМ, более трети россиян предпочитают устанавливать в доме на Новый год именно живую елку.