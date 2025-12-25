Мужчин предупредили о рисках из-за термобелья

Неправильное и слишком частое ношение термобелья может негативно сказаться на репродуктивном здоровье мужчины, предупредил уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев. Об этих рисках он рассказал «Ленте.ру».

Богатырев отметил, что опасность термобелья кроется в том, что из-за него гениталии перегреваются. Уролог уточнил, что мужские половые органы должны находиться при температуре примерно на два-три градуса Цельсия ниже общей температуры тела, чтобы организм мог вырабатывать жизнеспособные сперматозоиды.

«Плотно прилегающее синтетическое белье, особенно если его носить постоянно, нарушает естественную терморегуляцию. Оно создает эффект "сауны", что может привести к снижению количества и подвижности сперматозоидов», — подчеркнул врач.

Еще одной опасностью термобелья он назвал то, что теплая и влажная среда, которую оно создает, идеально подходит для размножения патогенных бактерий и грибков. Врач уточнил, что это может спровоцировать баланит, раздражение кожи или грибковые инфекции. Также, по словам Богатырева, слишком тесное белье может механически сдавливать ткани и сосуды, из-за чего возникает риск нарушения кровообращения.

