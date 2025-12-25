Как справиться с резкими позывами в туалет перед важным мероприятием

Врач Хосе Луис Лопес Гонсалес заявил, что резкие позывы в туалет, тошнота, метеоризм, изжога и боли в животе перед свиданием или другим важным мероприятием связаны с особенностями функционирования психики. В беседе с изданием Hola он подсказал четыре способа справиться с дискомфортом в желудочно-кишечном тракте.

По словам Гонсалеса, физические симптомы, локализованные в пищеварительной системе, указывают на сильный стресс. Возникают они в связи с наличием в организме оси «кишечник — головной мозг», то есть эти органы постоянно взаимодействуют между собой, пояснил доктор.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений в желудочно-кишечном тракте, он в первую очередь порекомендовал прибегнуть к различным практикам осознанности или физическим упражнениям, которые помогут отвлечься от надвигающегося важного события. Второй совет медика — это психотерапия, благодаря которой можно проработать травмы и тревожность.

Кроме того, Гонсалес порекомендовал обратиться к врачу за назначением противотревожных препаратов. Однако лучше все же лечить основную причину беспокойства, подчеркнул он. В заключение специалист посоветовал проконсультироваться и по поводу спазмолитиков, которые расслабят мышцы желудка и кишечника, благодаря чему симптомы исчезнут.

