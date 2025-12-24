Эксперт призвал покупать продукты с понятными жирами

К новогодним праздникам россияне традиционно закупаются «впрок»: сладости, выпечка, готовые десерты, детское питание и всевозможные праздничные наборы, в которых содержится пальмовое масло. О том, где искать продукты с проверенным составом, «Газете.Ru» рассказал основатель некоммерческого проекта-каталога «Безпальмы.рф» Иван Моногаров.

«Само по себе пальмовое масло как продукт не является «токсичным» ингредиентом. Оно может быть вредным для организма, если употреблять в больших количествах, из-за высокого содержания насыщенных жиров, которые повышают «плохой» холестерин и риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, а также есть риски — в потенциальном образовании вредных веществ при сильном нагревании или рафинировании», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что чаще всего проблема не в самом по себе пальмовом масле — оно безопасно при умеренном употреблении, должной очистке и контроле.

«Проблема в том, что в массовом производстве чаще всего используется самый дешевый и плохо очищенный вариант с вредными примесями. Именно эта «бюджетная» разновидность чаще всего и попадает в недорогую выпечку, конфеты, молочные десерты и другие продукты, которые семьи покупают детям. Дешевое пальмовое масло обычно используется в тех категориях, где его труднее заметить: в глазури, начинках, сырных продуктах, кремах, шоколаде, мороженом, булочках. Покупатель часто узнает об этом только после внимательного чтения состава — или вообще не узнает, если ингредиенты указаны в завуалированной форме», — высказался Моногаров.

Эксперт отметил, что на этом фоне потребители всё активнее ищут продукты с понятным составом и прозрачным происхождением жиров — натуральными маслами, чистыми молочными компонентами, проверенными альтернативами.