Почему картофель обязательно должен быть в меню на Новый год

Традиционно новогодние праздники отмечаются широко и вкусно. Научный руководитель "ФИЦ питания и биотехнологии", главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян предлагает подумать о праздничном меню заранее: не надо себе ничего запрещать, но и пускаться во все тяжкие тоже не стоит. Так все же как правильно организовать новогоднее застолье?

"Новогодняя ночь - это праздник. Позвольте себе все, что захотите! Главное правило новогоднего стола - изобилие, и обязательно все должно быть вкусным. Если любите оливье с колбасой и майонезом, не надо его готовить с мясом и сметаной. Готовьте по своим любимым рецептам, ведь еда должна приносить радость, особенно в праздник! Но имейте силу воли вовремя отодвинуть от себя тарелку", - советует академик Тутельян.

Сейчас многие врачи предупреждают о вреде обильных алкогольных возлияний. Многие специалисты подчеркивают: результаты последних исследований говорят о том, что вред организму наносит любая, даже небольшая доза алкоголя.

"Но кто же будет запрещать бокал шампанского или вина в новогоднюю ночь? Пожалуйста, выпейте этот бокал, но пусть он будет один", - советует Виктор Тутельян.

И уже на следующий день после новогодней ночи нужно постараться не сидеть дома, а побольше двигаться, причем на свежем воздухе. "Давайте себе полезные нагрузки. Спорт, танцы, прогулки - все что угодно. Здоровое питание и физическая активность - вещи взаимосвязанные", - сказал Тутельян.

Обязательным блюдом на новогоднем столе Виктор Тутельян назвал вареный картофель. Его адсорбирующие свойства позволят организму легче "пережить" обильное застолье с тяжелой пищей.

"Это особенно актуально в случае употребления алкогольных напитков. Картофель выступит адсорбентом, но надо понимать, что его действие будет эффективно только при малом количестве спиртного", - подчеркнул Виктор Тутельян.

Он отметил, что речь идет именно об отварном картофеле. Жареная картошка или фри - это, конечно, вкусно, но свойства у такого блюда уже не те.