Острое, жирное или кислое: что опаснее для желудка

Некоторые продукты на нашем новогоднем представляют наибольшую опасность для пищеварения. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог федеральной сети клиник «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, что опаснее для желудка: острое, жирное или кислое.

По мнению врача, первое место по вредности занимает жирная пища, такая как салаты с майонезом, холодец и жареное мясо. Для её переваривания требуется огромное количество желчи и ферментов, что приводит к перегрузке печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Это чревато не только тяжестью и вздутием, но и риском развития острого панкреатита.

На втором месте — острое. Капсаицин в перце раздражает слизистую желудка, заставляя его вырабатывать больше кислоты. При уже имеющихся проблемах (гастрит, эрозии) это может вызвать химический ожог, боль и изжогу. К опасным блюдам эксперт отнёс острые корейские салаты и соусы на основе чили.

Третье место в антирейтинге досталось кислым продуктам — маринадам, цитрусовым на голодный желудок и квашеной капусте. Кислоты напрямую воздействуют на слизистую и могут повышать общую кислотность, что опасно при ослабленном желудке.

Главную угрозу, по словам Логинова, представляет собой комбинация всех этих факторов, например, жирный салат с острым соусом, закушенный мандарином. Врач рекомендует делать упор на блюда, приготовленные на пару или запечённые, а тяжёлые и острые употреблять понемногу и не смешивать между собой.