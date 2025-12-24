Гериатр рассказал, как россиян учат новому взгляду на здоровье

Медицина жестких указаний - "делайте так, потому что врач сказал" - постепенно уходит в прошлое. Сегодня врач и пациент должны выступать партнерами в борьбе за качество и продолжительность жизни. Этот подход лег в основу масштабного медико-социального проекта "Территория долголетия. Век здоровья", о котором рассказала директор Российского геронтологического научного центра Пироговского университета (РГНКЦ), главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

В 2025 году проект, организованный РГНКЦ и "Нижфармом", охватил 16 регионов. В лекциях, мастер-классах и тренингах, которые проводятся в медучреждениях, приняли участие около 2000 врачей и более 1250 пациентов. Уже принято решение о продолжении работы в 2026 году с охватом еще нескольких регионов.

Кто отвечает за здоровье: врач или пациент?

Ключевая идея проекта - формирование культуры осознанного отношения людей к своему здоровью. От патерналистской модели, когда врач принимал решение, делал назначения, а пациент все это принимал на веру, мы переходим к партнерским взаимоотношениям - когда пациент активно участвует в процессе лечения.

"Сегодня мы живем уже в другой модели медицины. Патерналистский подход - "делайте так, потому что врач сказал" - уходит в прошлое", - подчеркивает профессор Ткачева.

Современный пациент, по ее словам, хочет понимать схему лечения, ему важно знать, почему назначен именно этот препарат, как предупредить и контролировать болезнь. То есть пациент становится активным участником процесса лечения. И это особенно важно, потому что кроме собственно терапии огромную роль в процессе выздоровления и сохранения здоровья играет образ жизни. И как бы ни старался врач, он не может наладить эту сторону жизни за пациента.

"Мотивация - ключевой элемент. Именно поэтому этот проект так важен. Он формирует пространство знаний о здоровом образе жизни", - уверена Ткачева.

Три кита активного долголетия

Проект борется не только с патернализмом, но и с другим вредным стереотипом - эйджизмом (дискриминацией по возрасту) и отношением к старению как к неизбежности. Причем это касается и врачей, и пациентов. Кто из возрастных пациентов не сталкивался с таким отношением во время медицинского приема: "Болит сердце? Скачет давление? Ноют суставы? А что вы хотите в вашем-то возрасте?" Сами пожилые тоже в большинстве считают боль или ухудшение памяти нормой для возраста, откладывая визит к врачу.

"Считается, что в определенном возрасте мы достигаем некого пика - физического и интеллектуального, а дальше неизбежно следуют функциональное, физическое и когнитивное снижение. И именно это убеждение во многом запускает самореализующийся процесс: ожидая ухудшения, мы действительно начинаем терять возможности", - объясняет профессор Ткачева.

В проекте делают акцент на трех научно доказанных факторах, которыми может управлять каждый и которые доказанно отодвигают старение.

1. Физическая активность и питание.

Главный физический маркер старения - мышечная ткань, которая является активным эндокринным органом. Во время физической активности выделяются эндорфины, гормоны роста и другие вещества, отвечающие за метаболизм и сохранение жизненных функций. Но с возрастом, если не нагружать мышцы, они атрофируются, и у человека развивается саркопения.

"Сохранить мышцы можно только одним способом - это физическая активность плюс достаточное количество белка с пищей", - говорит Ткачева.

Пассивные методики вроде электрической стимуляции, по ее словам, неэффективны.

2. Когнитивная активность.

Мозг необходимо постоянно тренировать.

"Самая долго живущая профессия - дирижер", - приводит пример Ткачева, объясняя это сложной работой с ритмом, звуком и координацией движений.

Плюс к тому - дирижер вынужден часами оставаться активным, управляя оркестром ритмичными взмахами рук.

Чтение, изучение языков, заучивание стихов, освоение любого нового вида деятельности и творчества создают новые нейронные связи, продлевая молодость мозга.

3. Социальная активность.

Общение - мощный, но часто недооцененный фактор продления жизни. Ткачева привела яркий пример: в исследованиях старых мышей помещали вместе с молодыми, и их состояние улучшалось.

Наука на страже молодости: от микробиома до "возраста сердца"

В рамках проекта говорят не только об общих принципах, но и о конкретных научных разработках. Например, в РГНКЦ оценивают биологический возраст сердца и сосудов с помощью УЗИ-методик, анализируя жесткость артерий.

Активно изучается и кишечный микробиом. С возрастом его разнообразие снижается, но у супердолгожителей он часто остается "молодым".

"Мы изучали микробиом супердолгожителей, достигших столетнего возраста. У таких людей остается такой же кишечный микробиом, как у молодых", - отмечает Ткачева, добавляя, что вопрос о том, является ли это причиной или следствием долголетия, еще предстоит изучить.

Проект "Территория долголетия" - это не просто лекции и встречи с медицинскими специалистами. Это практический шаг к новой медицинской культуре, где просвещение и партнерство становятся главными инструментами для достижения национальной цели - не просто увеличить продолжительность жизни, а сохранить ее качество. Задача врача сегодня - не приказывать, а мотивировать и давать знания, создавая среду, в которой человек сам захочет быть здоровым и активным как можно дольше, заключила Ольга Ткачева.