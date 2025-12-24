Долой жир на животе: что такое висцеральный массаж и насколько он эффективен

В последнее время у россиян набирает популярность такая процедура, как висцеральный массаж живота. Этот метод лечения основан на мануальном воздействии на внутренние органы брюшной полости и малого таза. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, невролога, рефлексотерапевта, хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, действительно ли висцеральный массаж полезен и безопасен для здоровья.

Что такое висцеральный массаж и насколько он эффективен
Что такое висцеральный массаж

Эксперт рассказала, что висцеральный массаж имеет очень древнюю историю. Раньше он фактически был народным средством для лечения многих заболеваний.

Например, с помощью него удавалось вправить паховую или пупочную грыжу руками. Знахари и целители спасали людей от смерти, потому что хирургическое вмешательство было еще недоступно человечеству, — отметила Мухина.

Висцеральный массаж подразумевает воздействие на брюшную полость и внутренние органы, но отражается на всем теле, подчеркнула врач.

С помощью висцерального массажа можно даже промассировать позвоночник, но со стороны, где находятся мышцы кора. Таким образом снимаются многие спазмы, напряжение. Висцеральный массаж также воздействует на кровеносную, нервную, репродуктивную, костно-мышечную системы, — перечислила доктор.

Для чего применяется висцеральный массаж

По ее словам, этот вид массажа помогает при:

  • хронической боли в спине;
  • спаечном процессе в брюшной полости;
  • заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
  • нарушениях пищеварения;
  • гинекологических заболеваниях;
  • недержании мочи;
  • урологических проблемах;
  • тревоге и депрессии;
  • спазмах диафрагмы;
  • запорах;
  • нарушениях в работе нервной и лимфатической систем.

Насколько безопасен висцеральный массаж

Тем не менее висцеральный массаж нельзя делать самостоятельно, предостерегла врач.

Это очень серьезная процедура, которую можно делать только в лицензированных клиниках у специалистов с высшим медицинским образованием и сертификатом массажиста. Это можно проверить в федеральном реестре медицинских работников, — сообщила Мухина.

Важно понимать, что самостоятельное выполнение массажа или обращение к неопытному специалисту без медицинского образования недопустимо и может привести к серьезным осложнениям, таким как:

  • повреждение внутренних органов;
  • тромбоз;
  • перфорация язвы;
  • аневризма аорты;
  • обострение хронических заболеваний.
— Последствия могут быть очень серьезными, потому что при этой процедуре проводят более глубокие манипуляции, чем при обычном массаже. Может возникнуть усугубление состояния и усиление симптомов заболеваний, например головные боли и боли во внутренних органах. Также висцеральный массаж может спровоцировать кровотечение. Если оно возникнет, то человека могут даже не успеть довезти на скорой в больницу, — предупредила собеседница «ВМ».

Противопоказания:

  • острые воспалительные процессы в организме;
  • инфекции;
  • травмы;
  • опухоли;
  • тромбоз;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • беременность;
  • подозрение на внематочную беременность;
  • наличие внутриматочной спирали.

