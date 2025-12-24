Что такое висцеральный массаж и насколько он эффективен

В последнее время у россиян набирает популярность такая процедура, как висцеральный массаж живота. Этот метод лечения основан на мануальном воздействии на внутренние органы брюшной полости и малого таза. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, невролога, рефлексотерапевта, хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, действительно ли висцеральный массаж полезен и безопасен для здоровья.

© Вечерняя Москва

Что такое висцеральный массаж

Эксперт рассказала, что висцеральный массаж имеет очень древнюю историю. Раньше он фактически был народным средством для лечения многих заболеваний.

Например, с помощью него удавалось вправить паховую или пупочную грыжу руками. Знахари и целители спасали людей от смерти, потому что хирургическое вмешательство было еще недоступно человечеству, — отметила Мухина.

Висцеральный массаж подразумевает воздействие на брюшную полость и внутренние органы, но отражается на всем теле, подчеркнула врач.

С помощью висцерального массажа можно даже промассировать позвоночник, но со стороны, где находятся мышцы кора. Таким образом снимаются многие спазмы, напряжение. Висцеральный массаж также воздействует на кровеносную, нервную, репродуктивную, костно-мышечную системы, — перечислила доктор.

Для чего применяется висцеральный массаж

По ее словам, этот вид массажа помогает при:

хронической боли в спине;

спаечном процессе в брюшной полости;

заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

нарушениях пищеварения;

гинекологических заболеваниях;

недержании мочи;

урологических проблемах;

тревоге и депрессии;

спазмах диафрагмы;

запорах;

нарушениях в работе нервной и лимфатической систем.

Насколько безопасен висцеральный массаж

Тем не менее висцеральный массаж нельзя делать самостоятельно, предостерегла врач.

Это очень серьезная процедура, которую можно делать только в лицензированных клиниках у специалистов с высшим медицинским образованием и сертификатом массажиста. Это можно проверить в федеральном реестре медицинских работников, — сообщила Мухина.

Важно понимать, что самостоятельное выполнение массажа или обращение к неопытному специалисту без медицинского образования недопустимо и может привести к серьезным осложнениям, таким как:

повреждение внутренних органов;

тромбоз;

перфорация язвы;

аневризма аорты;

обострение хронических заболеваний.

— Последствия могут быть очень серьезными, потому что при этой процедуре проводят более глубокие манипуляции, чем при обычном массаже. Может возникнуть усугубление состояния и усиление симптомов заболеваний, например головные боли и боли во внутренних органах. Также висцеральный массаж может спровоцировать кровотечение. Если оно возникнет, то человека могут даже не успеть довезти на скорой в больницу, — предупредила собеседница «ВМ».

Противопоказания:

острые воспалительные процессы в организме;

инфекции;

травмы;

опухоли;

тромбоз;

увеличение лимфатических узлов;

сердечно-сосудистые заболевания;

беременность;

подозрение на внематочную беременность;

наличие внутриматочной спирали.

