Долой жир на животе: что такое висцеральный массаж и насколько он эффективен
В последнее время у россиян набирает популярность такая процедура, как висцеральный массаж живота. Этот метод лечения основан на мануальном воздействии на внутренние органы брюшной полости и малого таза. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, невролога, рефлексотерапевта, хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, действительно ли висцеральный массаж полезен и безопасен для здоровья.
Что такое висцеральный массаж
Эксперт рассказала, что висцеральный массаж имеет очень древнюю историю. Раньше он фактически был народным средством для лечения многих заболеваний.
Например, с помощью него удавалось вправить паховую или пупочную грыжу руками. Знахари и целители спасали людей от смерти, потому что хирургическое вмешательство было еще недоступно человечеству, — отметила Мухина.
Висцеральный массаж подразумевает воздействие на брюшную полость и внутренние органы, но отражается на всем теле, подчеркнула врач.
С помощью висцерального массажа можно даже промассировать позвоночник, но со стороны, где находятся мышцы кора. Таким образом снимаются многие спазмы, напряжение. Висцеральный массаж также воздействует на кровеносную, нервную, репродуктивную, костно-мышечную системы, — перечислила доктор.
Для чего применяется висцеральный массаж
По ее словам, этот вид массажа помогает при:
- хронической боли в спине;
- спаечном процессе в брюшной полости;
- заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
- нарушениях пищеварения;
- гинекологических заболеваниях;
- недержании мочи;
- урологических проблемах;
- тревоге и депрессии;
- спазмах диафрагмы;
- запорах;
- нарушениях в работе нервной и лимфатической систем.
Насколько безопасен висцеральный массаж
Тем не менее висцеральный массаж нельзя делать самостоятельно, предостерегла врач.
Это очень серьезная процедура, которую можно делать только в лицензированных клиниках у специалистов с высшим медицинским образованием и сертификатом массажиста. Это можно проверить в федеральном реестре медицинских работников, — сообщила Мухина.
Важно понимать, что самостоятельное выполнение массажа или обращение к неопытному специалисту без медицинского образования недопустимо и может привести к серьезным осложнениям, таким как:
- повреждение внутренних органов;
- тромбоз;
- перфорация язвы;
- аневризма аорты;
- обострение хронических заболеваний.
— Последствия могут быть очень серьезными, потому что при этой процедуре проводят более глубокие манипуляции, чем при обычном массаже. Может возникнуть усугубление состояния и усиление симптомов заболеваний, например головные боли и боли во внутренних органах. Также висцеральный массаж может спровоцировать кровотечение. Если оно возникнет, то человека могут даже не успеть довезти на скорой в больницу, — предупредила собеседница «ВМ».
Противопоказания:
- острые воспалительные процессы в организме;
- инфекции;
- травмы;
- опухоли;
- тромбоз;
- увеличение лимфатических узлов;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- беременность;
- подозрение на внематочную беременность;
- наличие внутриматочной спирали.
Жир на животе чаще всего возникает из-за неправильного питания или эндокринных нарушений. О том, какая еда может спровоцировать его появление и как с ними бороться, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.