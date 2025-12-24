Как похудеть к новому году: три эффективных диеты

Бой новогодних курантов вот-вот ознаменует наступление 2026 года. Остались считаные дни до дня «икс», когда мы будем красоваться перед зеркалом, нанося последние штрихи в праздничном образе. И хочется, чтобы в отражении в зеркале радовало все: от маникюра и романтично спадающего на лоб локона, до притягательных линий фигуры. А где их взять, если в предновогодней суете вы забыли главное — похудеть? Не беда, все поправимо. Не зря говорят, что чудеса случаются, особенно перед самой важной ночью в году.

Конечно, кардинально преобразиться уже не получиться, но несколько лишних кило скинуть вполне реально даже за неделю. Учитывая, что финальные «набеги» на магазины еще впереди, то двигательная активность вам обеспечена. Осталось только ввести некоторые ограничения в рационе, и любимое платье застегнется на вас почти как в молодые годы, легко и непринужденно. Предлагаем три экспресс-диеты, бюджетные и проверенные знаменитостями. Только не забудьте проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний.

Кислая диета от Судзиловской

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская практикует такой разгрузочный день всякий раз, когда чувствует отечность. Одежда начинает непривычно сдавливать, а на весах совсем не те цифры, что могли бы порадовать. А значит пора выгонять лишнюю воду и токсины. Рацион будет состоять только из двух продуктов. Понадобится 5 вареных яичных белков и 5 грейпфрутов. Распределяем ровно на 10 приемов пищи. То есть за один прием съедаем половину белка и половину грейпфрута. Пить можно чай без сахара и воду. Если продержитесь, утром сможете оценить результат. Главное, не увлекаться такой диетой. В грейпфрутах много кислоты, которая раздражает стенки желудка и эмаль зубов. Как разовый вариант — вполне подходит для экстренных случаев.

Шоколадная от Джей Ло

Дженнифер Лопес за долгую сценическую карьеру стала настоящим асом в знании разных диет. Одна из ее любимых быстрых, если нужно срочно прийти в форму к концерту или светской премьере, — точно понравится всем сладкоежкам. Состоит она из шоколадных батончиков, самых обычных, не протеиновых, и кофе без сахара с молоком. Тут есть два важных нюанса. Шоколадки за день можно съесть всего две (каждая весом по 40 грамм), а кофе пить можно только спустя три часа после трапезы. Певица утверждает, что за пять-семь дней сбрасывает на таком рационе до пяти кило лишнего веса. Верим? Можно проверить, если не боитесь сорваться и слопать 10 шоколадок за сутки.

Творожная от Жизель Бюндхен

Супермодель за трое суток до важной фотосессии или дефиле выбрасывает из мыслей и холодильника любые продукты, кроме творога и яиц. Утром она завтракает одним яйцом всмятку. а на обед и ужин употребляет по пачке творога (не более 200 грамм). Иногда и эту порцию делит на два приема пищи. Этот способ позволяет модели избавиться примерно от трех кило веса. Иначе тут и быть не может, ведь в таком рационе максимум 800 калорий в сутки. При норме — от 1500. Так что тоже не перебарщивайте, и не держите диету дольше положенного срока. Иначе к новогоднему застолью будете готовы слона съесть, и ровно в полночь из хрупкой принцессы превратитесь в золушку с предательски выпирающим животом и боками.