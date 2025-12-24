Может ли прием пищи спровоцировать сердечный приступ

Врач Евдокимов: слишком плотный приём пищи может спровоцировать сердечный приступ
Кандидат медицинских наук Фёдор Евдокимов рассказал, что слишком плотный приём пищи может стать причиной сердечного приступа.
«Чем сытнее поел человек, тем больше крови устремляется к кишечнику, уменьшая ту часть, которая продолжает обеспечивать кислородом сердце», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, уменьшение кровотока в сосудах сердца может спровоцировать сердечный приступ.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что чрезмерное употребление зелёного чая матча может усилить уже существующий дефицит железа из-за высокого содержания танинов.