Дисбактериоз полости рта: что это такое и как с этим жить

Свежесть дыхания, здоровые десны и сияющие зубы — это не только результат тщательной гигиены, но и свидетельство сбалансированной микрофлоры. Когда баланс нарушается, появляются неприятный запах, сухость, налёт, а также запускается иммунная дисфункция и хроническое воспаление, чреватые куда более серьёзными проблемами для здоровья. Об этом сайту «Страсти» рассказал врач-стоматолог с более чем 25-летним практическим стажем и основатель многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков.

Что такое дисбактериоз полости рта

Как пояснил врач, в норме во рту человека обитает более 700 видов бактерий, грибков и вирусов. Большинство из них выполняют полезные функции: участвуют в расщеплении пищи, регулируют уровень кислотности и защищают слизистую от патогенных микроорганизмов. Когда этот баланс нарушается — например, после курса антибиотиков, при гормональных изменениях, стрессе или чрезмерной гигиене — вредные микроорганизмы начинают доминировать, что приводит к развитию дисбактериоза — нарушению естественного микробного равновесия. Попутно изменяется кислотно-щелочной баланс во рту, запускаются воспалительные процессы, слизистая становится более уязвимой для бактерий и вирусов.

Дисбактериоз полости рта не является заболеванием в привычном понимании. Это дисфункция, которая постепенно активирует воспалительные и инфекционные процессы. Обычно человек замечает:

Устойчивый неприятный запах, который не исчезает после чистки зубов

Белый или серый налет на языке и слизистой оболочке

Изменение вкусовых ощущений, металлический привкус

Повышенную чувствительность десен, кровоточивость

Появление мелких воспалений, «заед» в уголках губ

Сухость во рту или, наоборот, чрезмерное слюноотделение

"Многие ошибочно принимают эти симптомы за простой стоматит или недостаточную гигиену. Однако почти в половине случаев подобные признаки указывают именно на нарушение микробиоты".

Причины дисбактериоза

Как подчеркнул стоматолог, причины дисбактериоза могут быть как локальными, так и системными. Вот наиболее частые:

Антибиотики и антисептики. Эти препараты уничтожают не только патогенные микробы, но и полезные бактерии, такие как лактобактерии и стрептококки, которые составляют защитный барьер слизистой.

Ошибки гигиены. Злоупотребление жидкими ополаскивателями, содержащими спирты или хлоргексидин, наряду с бактериями может уничтожить и полезную микрофлору, а также вызывать перманентную сухость. Коррекцию начинают с профессиональной гигиены и снятия биоплёнки. Посещать стоматолога с этой целью нужно не реже раза в шесть месяцев.

Курение и алкоголь. Эти факторы изменяют рН-среду во рту и делают слизистую более уязвимой.

Сухость во рту. Слюна — главный природный антисептик. Хроническую сухость вызывают курение, медикаменты, дыхание ртом, ЛОР-проблемы, заболевания ЖКТ. Для решения этой проблемы часто требуется совместная работа стоматолога и смежных специалистов.

Стресс и неправильное питание. Подавленное эмоциональное состояние, равно как и несбалансированный рацион (недостаток белка, витаминов группы B, антиоксидантов) напрямую влияет на состояние микробиома.

Заболевания ЖКТ. Микрофлора кишечника и полости рта взаимосвязаны: при гастрите, колите, дисбактериозе в кишках часто нарушается баланс и во рту.

Чем опасен дисбактериоз

На первый взгляд, дисбактериоз кажется незначительной проблемой: немного налета, неприятный запах. Однако последствия могут быть серьезнее:

Повышается риск кариеса и воспаления десен

Развивается грибковая инфекция рода Candida (оральный кандидоз)

Ослабляется местный иммунитет, что замедляет заживление ран

Может возникнуть хронический галитоз (перманентный неприятный запах изо рта) и даже измениться запах кожи

Достоверно установлено, что определенные патогены в ротовой микрофлоре связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Таким образом, ротовая экосистема напрямую влияет на общее здоровье

Как восстановить баланс

Хорошая новость заключается в том, что дисбактериоз полости рта обратим. Главное — подходить к решению системно:

Пересмотрите гигиенические привычки

Используйте мягкие зубные щетки и пасты без агрессивных абразивов.

Избегайте антисептиков на спиртовой основе.

Добавьте чистку языка, так как на его поверхности скапливается до 60% бактерий.

Профессиональная гигиена, профилактика и санация

Профгигиена у дантиста включает снятие камня, чистку AirFlow, лечение кариеса, устранение очагов воспаления, полировку и реминерализацию эмали. Эти простые мероприятия, выполняемые 2-3 раза в год, помогут вовремя заметить изменения флоры, предотвратить воспаление и благоприятно отразятся на общем здоровье ротовой полости, рассказал доктор Шипков.

Как восстановить микрофлору

Используйте пробиотические ополаскиватели и пасты, принимайте пробиотики внутрь для поддержания баланса кишечной и ротовой флоры. Скорректируйте рацион, сократите потребление сахара, особенно сладких напитков, которые питают кариесогенные бактерии. Включите в рацион больше твердых овощей и фруктов: яблоки, морковь, огурцы, которые выполняют функцию естественной чистки.

Как подчеркнул специалист, если проблема вызвана гормональными сбоями или гастритом, без терапии основного заболевания улучшения не будет.

Мифы о дисбактериозе полости рта

Если часто полоскать рот антисептиком, микробы исчезнут

Наоборот, чрезмерное использование антисептиков ускоряет рост патогенных форм после временного «обнуления».

Дисбактериоз — это просто неприятный запах

На самом деле это иммунный сбой и воспаление, которое может затронуть не только рот, но и органы дыхания.

Можно восстановить микрофлору за неделю

Обычно требуется от 4 до 8 недель корректного ухода, диеты и пробиотической поддержки.

«Баланс микрофлоры — это динамичный процесс, который меняется под воздействием питания, возраста и стрессов. Главное — не игнорировать ранние сигналы: сухость, налет, запах. При внимательном уходе, корректировке привычек и поддержании здоровья ЖКТ дисбактериоз полости рта уходит без медикаментов. А если состояние запущено, грамотный стоматолог подберет курс восстановления и профилактики».

Эксперт отметил, что дисбактериоз — это не запах и не налёт. Это системный сбой, который разрушает дёсны, ускоряет развитие кариеса, повышает риск появления кандидоза и поддерживает хроническое воспаление. Сам он не проходит, наоборот, медленно, но уверенно прогрессирует: от сухости и налёта до кровоточивости, чувствительности и пародонтита. Решение одно — действовать: профессиональная гигиена, санация, порядок в гигиене дома, питание, дыхание, коррекция ЖКТ. Только комплексный подход восстанавливает баланс.