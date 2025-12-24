Названа главная ошибка за новогодним столом

Диетологи Елена Перес и Мария Эрнандес Алкала предупредили, что не стоит садиться за новогодний стол на голодный желудок. Эту главную ошибку во время праздника они назвали в разговоре с изданием Hola.

По словам врачей, если человек весь день перед празднованием Нового года голодал, то за столом он будет употреблять пищу быстро и менее осознанно. Это приведет к проблемам с пищеварением, в том числе вздутию живота и ощущению тяжести, подчеркнули специалисты.

Перес и Алкала добавили, что голодание может спровоцировать и другие негативные последствия. В их число диетологи включили тревожность, усиление тяги к нездоровой пище, а также риск сформировать нездоровое отношение к еде в целом.

«Рекомендуется придерживаться сбалансированного питания в течение дня, чтобы вечером наслаждаться едой и не переедать», — добавили они.

