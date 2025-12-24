Гестационный диабет: что нужно знать будущей маме

Беременность — это особенное время, полное радостных ожиданий и перемен. Однако, иногда организм будущей мамы сталкивается с новыми вызовами, одним из которых может стать гестационный диабет. Не стоит паниковать, ведь понимание этого состояния, его причин, симптомов и возможных последствий поможет вам справиться с ним и обеспечить здоровье себе и малышу.

Что такое гестационный диабет

Это тип диабета, который впервые диагностируется во время беременности. Он возникает, когда уровень сахара (глюкозы) в крови становится слишком высоким. Обычно это происходит во втором или третьем триместре беременности.

Почему это происходит? Во время вынашивания ребенка плацента вырабатывает гормоны, которые помогают плоду расти. Эти гормоны могут блокировать действие инсулина — гормона, который помогает клеткам организма использовать глюкозу для получения энергии. Когда инсулин не работает должным образом, глюкоза накапливается в крови, приводя к повышению уровня сахара.

«Общее число беременных, у которых выявляют гестационный диабет, — около 7-10%. Действительно, за последние годы эти показатели выросли, в первую очередь — за счет улучшения диагностики. Кроме того, увеличилось число беременных с высоким индексом массы тела, беременных старше 35 лет: это факторы риска для развития гестационного диабета», — рассказывает врач-эндокринолог, к.м.н. Седа Григорян.

Как отмечает наш эксперт, чаще всего это заболевание возникает на сроке 24-28 недель, и это не значит, что у пациентки обязательно был диабет до беременности.

«У большинства женщин гестационный диабет проходит после родов, их поджелудочная железа работает нормально, но „сбоит“ под действием гормонов во время вынашивания», — уточняет Седа.

Причины гестационного диабета

Хотя точные причины возникновения ГД до конца не изучены, существует ряд факторов, которые повышают риск его развития:

Избыточный вес или ожирение до беременности — чем выше индекс массы тела до беременности, тем выше риск.

Возраст — женщины старше 25-30 лет имеют более высокий риск.

Семейный анамнез — если у близких родственников (родителей, братьев, сестер) был диабет, риск увеличивается.

Предыдущие беременности — если у вас уже был гестационный диабет в предыдущих беременностях, вероятность его повторного возникновения высока.

Рождение крупного ребенка в прошлом — если вы рожали ребенка весом более 4 кг, это может быть фактором риска.

Синдром поликистозных яичников — это состояние связано с повышенным риском развития инсулинорезистентности.

Недостаточная физическая активность — регулярные упражнения помогают организму лучше использовать инсулин.

Симптомы гестационного диабета

Часто заболевание протекает бессимптомно. Именно поэтому так важны регулярные обследования во время беременности. Однако, в некоторых случаях могут наблюдаться следующие симптомы:

Повышенная жажда.

Частое мочеиспускание.

Усталость.

Затуманенное зрение.

Повышенный аппетит.

Осложнения гестационного диабета

Если ГД не контролируется должным образом, он может привести к ряду осложнений как для матери, так и для ребенка.

«Возможные осложнения — рождение крупного плода, преждевременные роды, проблемы с дыханием у новорожденного, замершая беременность. У матери — гипертония, преэклампсия, развитие диабета после беременности», — рассказывает врач.

Управление гестационным диабетом

Хорошая новость заключается в том, что гестационный диабет успешно контролируется в большинстве случаев. Главное для беременной — тесное сотрудничество с лечащим врачом.