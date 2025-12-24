Врач рассказал об опасности гирлянд для зрения

Врач Поспелова: мерцающие гирлянды сильно раздражают нервные клетки

Некоторые мерцающие гирлянды могут негативно воздействовать на зрение. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила врач-офтальмолог научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Ольга Поспелова.

Специалист объяснила, что если здоровый человек недолго смотрит на мерцающую гирлянду, то его зрению ничего не угрожает. Однако диодные лампочки холодного голубого цвета агрессивно воздействуют на колбочки сетчатки, поэтому у пациентов с заболеваниями сетчатки, с повышенной светочувствительностью или с катарактой может возникнуть сильный дискомфорт, болезненность в глазах и даже головная боль.

При этом врач предупредила, что мерцающие гирлянды сильно раздражают нервные клетки, поэтому они противопоказаны людям с эпилепсией и мигренями.

«Также нежелательна яркая мерцающая гирлянда в темноте для пациентов с глаукомой, поскольку может вызвать резкое повышение внутриглазного давления», — добавила офтальмолог.

Она порекомендовала отдавать предпочтение гирляндам с теплым светом, у которых плавное переключение яркости. Кроме того, не следует размещать украшение так, чтобы оно светило в глаза.

Врач‑психиатр и онколог системы сервисов для пожилых ​​людей «ОПЕКА», к.м.н. Людмила Морозова до этого предупредила, что новогодние огни и фейерверки могут негативно отразиться на качестве сна. Помимо этого, яркие и мерцающие гирлянды, а также резкие и громкие звуки нагружают нервную систему, нарушая естественные биологические ритмы человека.