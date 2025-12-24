Эксперт объяснила, сколько печенья можно съесть без вреда для здоровья

Магазинное и домашнее печенье — это десерт, который здоровым людям можно позволять себе лишь изредка и в очень небольших количествах. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила член экспертного совета «Роскачества», доктор медицинских наук Марият Мухина.

Специалист подчеркнула, что печенье полностью противопоказано диабетикам, людям с ожирением или повышенным холестерином. Им разрешены только специальные диетические продукты.

«Здоровым людям можно съесть по одному печенью утром и в обед, потому что мы придерживаемся принципа, что ужин нужно отдать врагу, какие там выпечки», — отметила Мухина.

По словам эксперта, такое лакомство нужно «заслужить», например, физической активностью вроде прогулки пешком. Врач напомнила, что современный рацион и так перенасыщен углеводами, что уже привело к распространению ожирения среди населения.