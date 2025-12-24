Названы самые вредные для зубов новогодние напитки

Стоматолог Мохаммад Али назвал новогодние напитки, которые, как он считает, сильнее всего вредят здоровью зубов. Об этом он рассказал изданию Metro.

© Lenta.ru

Али предостерег от употребления кофе и горячего шоколада со сладкими сиропами.

«Поскольку в горячем виде такие напитки пьют медленно, сладкие сиропы обволакивают зубы и сохраняются на их поверхности гораздо дольше, чем холодные напитки. Это повышает риск развития кариеса и эрозии эмали. Кроме того, резкое увеличение потребления сахара может спровоцировать резкие скачки уровня глюкозы в крови, что создает нагрузку на организм и усиливает воспаление», — заявил он.

Также вредными для зубов Али считает добавки — сливки, зефир. По словам стоматолога, многие люди не осознают, что во время праздников они зачастую удваивают свою обычную суточную норму потребления сахара.

«Из-за того, что люди проникаются рождественским настроением и активно употребляют праздничный кофе и горячий шоколад, эти напитки могут быть гораздо вреднее, чем многие думают. Сочетание сахара, кислотности и длительного времени распития создает идеальные условия для повреждения эмали», — заключил он.

Ранее врач-стоматолог Мария Балакирева предположила, что цены на лечение зубов в следующем году вырастут минимум на 20-50 процентов, а иногда рост будет доходить до 100 процентов.