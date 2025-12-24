Пять способов быстро избавиться от сильного вздутия живота

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал людям с сильным вздутием живота пять эффективных способов избавиться от проблемы. Своими рекомендациями он поделился в Telegram-канале.

По словам Вялова, чтобы быстро устранить вздутие, стоит воспользоваться теплой грелкой, которую необходимо положить на живот. Также при возникновении неприятных ощущений в желудочно-кишечном тракте можно сделать самомассаж живота по часовой стрелке, отметил он.

Еще одним действенным способом избавиться от проблемы врач назвал чай с мятой или фенхелем. Среди других методов он выделил упражнение «велосипед» и пребывание в позе ребенка или лежа на левом боку.

При этом Вялов предупредил, что вздутие живота — это симптом, а не болезнь, поэтому полностью избавиться от него можно только после установления причины. К главным провокаторам проблемы он отнес недостаток ферментов для расщепления пищи, дисбаланс микрофлоры кишечника и его медленную моторику.

